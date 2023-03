Una nuova settimana sta per prendere il via, questo sarà un momento che anticiperà gli ultimi giorni del mese di marzo. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 27 marzo 2023 con le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero programmare un evento entro la metà di quest'anno. Nel lavoro non si esclude che arriveranno buone prospettive, ma sarà necessario pensare al futuro in maniera più organizzata.

Toro: per i sentimenti i progetti delle prossime settimane saranno importanti.

Arriveranno anche nuove amicizie. Nel lavoro in questi giorni potrà partire qualcosa di nuovo, un miglioramento.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna nel segno non mancheranno le emozioni, una storia potrà diventare importante. Nel lavoro situazione che nascono adesso potranno permettervi di cambiare anche ruolo.

Cancro: in amore Marte nel segno porta maggiore entusiasmo in una coppia, programmate un incontro importante. A livello lavorativo se c'è qualcosa su cui riflettere agite adesso, siete in recupero.

Leone: per i sentimenti Venere dissonante potrebbe portare a dei conflitti, vi sentite più critici al momento. Nel lavoro sarà importante non essere critici in questa giornata.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione da affrontare con più calma in una coppia, non vi agitate in questa giornata.

Nel lavoro possibili tensioni, qualcosa potrebbe cambiare.

Bilancia: a livello sentimentale con la Luna in buon aspetto meglio evitare conflitti, non esagerate con le tensioni adesso. Nel lavoro le idee potranno essere sviluppate al meglio per chi desidera dei cambiamenti.

Scorpione: a livello amoroso giornata un po' polemica a causa della Luna che a breve entrerà nel segno, se comunque una persona vi interessa fatevi avanti.

Nel lavoro qualche rallentamento è possibile, valutate bene i nuovi progetti.

Sagittario: in amore stelle da sfruttare, in particolare per i single del segno. Qualcosa di nuovo arriverà. Nel lavoro ci sono delle questioni da mettere in chiaro, potrete ottenere una buona risposta.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore potreste avere dei problemi, per questo motivo non riuscirete a fare quanto desiderato.

Nel lavoro una discussione potrà essere rimandata perché qualcosa non va.

Acquario: per i sentimenti Luna favorevole, per questo motivo se ci sono delle tensioni meglio parlare con calma. Nel lavoro la giornata porterà grandi progetti, si può pensare ad un recupero.

Pesci: in amore Luna dissonante, per questo motivo potrebbe arrivare qualche problema adesso. Nel lavoro giornata che vi vedrà stanchi, tutto potrebbe sembrare più faticoso.