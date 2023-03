L'oroscopo del 23 marzo, per il settore dedicato alla famiglia e all’amicizia, indica agli Ariete che è arrivato il momento di discutere dei loro piani con le persone care. Arrivano delle turbolenze nella vita privata delle persone nate sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Se volete sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore, consultate le seguenti previsioni delle stelle dedicate alla giornata di giovedì 23 marzo.

Famiglia e amicizia, oroscopo per il giorno 23 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Dovete davvero discutere i vostri piani con amici e parenti.

Vi costringeranno a vedere i vostri punti ciechi, rendendovi più consapevoli dei vostri punti di forza e di debolezza. Siate grati per questi suggerimenti, poiché aiuteranno sicuramente il vostro sviluppo personale.

Toro – La vostra famiglia non sembra sostenervi tanto, invece, è solo un po’ critica. Non passate all’offensiva, ma ascoltate attentamente quello che dicono. Chissà, le loro obiezioni possono essere giustificate. È meglio discuterne con gli amici, poiché vedono le cose in maniera più obiettiva.

Gemelli – Intensificate i rapporti gli altri, perché vi trovano particolarmente simpatici in questo momento. Pianificate il vostro tempo libero con la famiglia e buoni amici e, cosa più importante, fate i vostri progetti insieme.

Potreste aver voglia di chiamare un vecchio amico; il momento è perfetto per ravvivare e rafforzare vecchi legami.

Cancro – Non tutto nella vostra vita privata funziona come vorreste. Gli amici e la famiglia hanno i propri desideri e obiettivi e non sono tenuti a mostrarvi considerazione. Anche se è dura, accettate che alcune situazioni non andranno secondo i vostri piani.

Provate a cambiare prospettiva e a capire i punti di vista degli altri. Questa è la migliore strategia al momento.

Previsioni astrologiche del 23 marzo su famiglia e amicizia: da Leone a Scorpione

Leone – La vostra vita sociale è destinata a subire qualche turbolenza. Vi sentite abbattuti da amici e familiari, o addirittura litigate con loro.

Date uno sguardo critico a voi stessi: forse state chiedendo troppo ai vostri cari. Trattenetevi un po’ e risolvete i problemi, parlando con loro invece di cercare sempre di fare a modo vostro.

Vergine – Non aspettatevi alcun conforto dalla vostra famiglia in questo periodo. I tanti piccoli fastidi con cui dovete confrontarvi non vi faranno comunque sentire meglio. Assumente un atteggiamento positivo e rilassato. Se vi attenete ostinatamente alle vostre opinioni, i conflitti si intensificheranno e i vostri errori non saranno perdonati così rapidamente. Se siete disposti a scendere a compromessi, andrà tutto bene.

Bilancia – Scegliete le vostre parole con attenzione. Tendete a fare esattamente l’opposto, ferendo alcune persone e potreste subirne le conseguenze per molto tempo.

Risvegliate le vostre abilità diplomatiche perdute da tempo, anche se lo trovate difficile. Comunicare in modo aperto e onesto rende le persone più comprensive.

Scorpione – Per dirla in parole povere, siete un po’ sopraffatti da ciò che gli altri si aspettano da voi. Sono frequenti le incomprensioni, soprattutto con parenti e amici. Per non peggiorare la situazione, astenetevi dall’agire nella foga del momento. Avete bisogno di molto tempo e pazienza per mettere in chiare le cose.

La giornata di giovedì 23 marzo secondo l'oroscopo su famiglia e amicizia: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'Oroscopo consiglia di uscire e di godervi la vita al massimo. Trasudate una calma interiore e una spontaneità che gli altri trovano irresistibili, quindi fate tante cose con loro.

Iniziate un nuovo passatempo oppure andate a trovare un vecchio amico. Qualunque cosa voi facciate, riflettete attentamente e poi mettete in atto le vostre idee.

Capricorno – Nella vostra vita privata, vi sentite come se stesse camminando in un campo minato: una mossa falsa e ci sarà un’esplosione. Questo vi metterà davvero a dura prova. Non lasciate che gli altri vi incolpino di tutto, a volte anche loro sono colpevoli. Ricordate di essere aperti ad altri punti di vista quando si tratta di risolvere i problemi. Conciliare entrambi è un compito difficile, ma non impossibile.

Acquario – Le relazioni personali non sempre vanno come vorreste. Situazioni turbolenti si ripresentano ancora e ancora, richiedendo tutta la vostra energia.

Discussioni e piccoli conflitti sembrano essere programmati. Mantenete la calma e affrontate questo tumulto in maniera rilassata.

Pesci – C’è un’atmosfera armoniosa tra voi e la vostra sfera privata. Siete sempre più al centro delle cose e siete anche un punto di riferimento per gli altri, che potrebbero caricarvi di ulteriori oneri. Avete un’energia pazzesca, siete forti, calmi e armoniosi. E questo rafforza i legami familiari. I vostri cari ricambieranno il vostro sostegno quando ne avrete bisogno, questo è sicuro.