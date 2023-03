L'oroscopo di mercoledì 15 marzo ha in serbo infinite sorprese. Le previsioni astrologiche, grazie allo studio dell'assetto astrale, sono pronte a svelare i segreti della giornata. Alcuni segni zodiacali saranno entusiasti della loro situazione economica, mentre altri si metteranno alla ricerca di nuove strade. È presente anche una classifica che consente di dare uno sguardo generale al prospetto odierno.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 15 marzo.

Oroscopo di mercoledì 15 marzo: i segni primi in classifica

Gemelli (1° posto): vi troverete di nuovo al primo posto della classifica.

Di questo passo, rischierà di diventare un'abitudine. La giornata sarà stimolate da ogni punto di vista. L'amore vi regalerà emozioni intense, ma il lavoro non sarà da meno. Potrete contare su una professione soddisfacente e dinamica. La famiglia parteciperà attivamente alla vostra sfera quotidiana con il suo affetto.

Bilancia (2° posto): le frecce di Cupido saranno inarrestabili. Vi colpiranno in modo deciso, fino a farvi volgere lo sguardo verso la persona di vostro interesse. Non vi accontenterete di una relazione superficiale perché vorrete avere accanto qualcuno di completo. Le sfaccettature caratteriali rappresenteranno un elemento irresistibile, mentre non darete tanto peso all'aspetto fisico.

Cancro (3° posto): proverete un grandissimo orgoglio nei confronti delle persone care. Non lo esprimerete solo a parole, ma compirete anche gesti esplicativi, che renderanno i vostri rapporti ancora più intensi. La solitudine non farà per voi. Vorrete vivere in un contesto sociale strutturato e pronto ad accogliere nuovi ingressi.

Sarete in gradi di comprendere chiunque dalla luce presente negli occhi.

Pesci (4° posto): eviterete di dare ascolto a persone poco competenti. Vorrete essere circondati solo da chi saprà dare un contributo valido alla vostra vita. Per fortuna, avrete l'imbarazzo della scelta. Le relazioni con gli amici e con la famiglia andranno a gonfie vele.

Inoltre, il romanticismo sarà largamente presente in questa giornata grazie alle dolci premure del partner.

Previsioni astrologiche del 15 marzo: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): avrete in mano il vostro destino. Il favore delle stelle vi aiuterà a prendere alcune decisioni degni di nota, ma sarete voi a dover costruire questa giornata. Non potrete affidarvi aiuti esterni perché rischierete di rimanere scottati. Sarete perfettamente in grado di trovare il vostro equilibrio. Amore e lavoro rappresenteranno l'altalena perfetta tra piacere e dovere.

Toro (6° posto): le interazioni con il partner non saranno molto numerose. Questa giornata, infatti, non vi consentirà di esprimere tutto il vostro estro.

Sarete limitati da questioni lavorative urgenti che incomberanno su di voi come fulmini a ciel sereno. Indubbiamente, vi dimostrerete all'altezza della situazione, ma non potrete fare a meno di avvertire una piccola sensazione di fastidio.

Leone (7° posto): avrete bisogno di nuovi stimoli. Farete fatica a cogliere il bello in ciò che avrete attorno. Gli amici, la famiglia e il partner vi renderanno felici, ma la vostra anima si sentirà attratta anche da altre situazioni. Il rischio solleticherà i vostri nervi, fino a spingervi a prendere delle decisioni controverse. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esagerare.

Acquario (8° posto): non sarete molto amanti delle sorprese.

Stare al centro dell'attenzione, per voi, significherà ricevere l'affetto delle persone care. Non sarete interessati agli occhi degli sconosciuti. Vivrete questa giornata in modo altalenante. Il lavoro vi metterà di fronte a dei problemi difficili da risolvere. Se la paura prenderà il sopravvento, sarà difficile tornare alle origini.

Previsioni zodiacali del 15 marzo 2023: i segni meno fortunati

Vergine (9° posto): gli obiettivi da realizzare saranno fin troppi. Non riuscirete a trovare il modo per mettere in pratica tutti i vostri progetti. Rimarrete delusi dalla mancanza di risultati soddisfacenti. Tenderete a sfogarvi con il prossimo, senza però ricevere consigli davvero utili. Si tratterà di una fase di passaggio che, seppur infruttuosa, vi consentirà di crescere interiormente.

Capricorno (10° posto): la fiducia verso il partner vacillerà. Sarete così sospettosi da non riuscire a portare a termine nessuna delle vostre conversazioni. La gelosia, insistente e marcata, invaderà prepotentemente il vostro cuore. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non fossilizzarvi troppo su questo aspetto. Reazioni eccessive e inaspettate potrebbero dare vita a insanabili fratture.

Ariete (11° posto): non tutto avrà una spiegazione. Sarete determinati a cercare le risposte giuste alle vostre domande. In alcune occasioni, però, vi scontrerete con muri invalicabili. L'insistenza porterà solo a un peggioramento della situazione. Diversa sarà la vostra visione dei sentimenti. Nell'amore per il partner e nell'affetto per la famiglia, potreste trovare la giusta via di uscita.

Sagittario (12° posto): non riceverete molta solidarietà da parte delle persone care. Le vostre aspettative verranno tradite proprio da coloro che credevate più vicini. Giudicherete le loro azioni in modo perentorio, senza dare loro la possibilità di spiegarsi. La fretta potrebbe causare fraintendimenti e litigi difficili da gestire. La ruota della fortuna, però, ben presto, tornerà a girare dalla vostra parte.