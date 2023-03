Nell'oroscopo di venerdì 24 marzo 2023 troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord, Urano e Venere transitare nel domicilio del Toro, mentre Plutone sosterà nel segno dell'Acquario. Nettuno assieme a Saturno, invece, permarranno in Pesci, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Il Sole, Mercurio e Giove, infine, resteranno stabili nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Pesci, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: scogli superati. Un piccolo successo interiore, come il superamento di una fobia, avrà buone di essere finalmente archiviato dai nati Pesci nel corso di questo venerdì e ciò permetterà agli stessi di vivere le prossime giornate con un pizzico di serenità in più.

2° posto Toro: riflettori puntati. Sia che si tratti di gratifiche morali ricevute che di sostenere un importante dialogo davanti al loro team professionale, i riflettori potrebbero essere direzionati verso il primo segno Fisso, il quale si troverà a proprio agio al centro della scena.

3° posto Ariete: cavalcare l'onda. Malgrado qualche imprevisto di natura pratica, i nati Ariete nelle ventiquattro ore in questione non soltanto probabilmente non si faranno abbattere ma cercheranno di scovare da tale contrattempo qualche spunto evolutivo.

I mezzani

4° posto Leone: finanze top. Nella giornata che precede il weekend, il secondo segno di Fuoco potrà constatare, c'è da scommetterci, di aver indirizzato il proprio presente verso un percorso più solido, finanziariamente parlando, e il loro florido bottino economico ne sarà la prova tangibile.

5° posto Capricorno: focus amicale. Venerdì dove i nati Capricorno si renderanno conto, con buona probabilità, di essere circondati da amicizie solide e ben fidate, consapevolezza che li indurrà a organizzare una cena o un party che coinvolga tali persone care.

6° posto Vergine: cambiamenti. Qualcosa nell'ambito professionale di casa Vergine potrebbe mutare d'improvviso, così i nativi saranno chiamati a scrollarsi di dosso lo spaesamento e la destabilizzazione per riprendere prontamente in mano il timone delle nuove mansioni assegnategli.

7° posto Acquario: scelte da rinviare. Alcuni decisioni particolarmente rilevanti che frullano nelle menti dei nati Acquario da un po' avranno ottime possibilità di dover essere procrastinate, in quanto mettendole in atto a partire da questo venerdì non si evolveranno come sperato.

8° posto Scorpione: obiettivi da ridimensionare.

Le effemeridi parranno suggerire a gran voce ai nati Scorpione, nel corso del 24 marzo, di abbassare l'asticella dell'ambizione, ridimensionando gli obiettivi che si erano prefissati in modo da renderli più raggiungibili in base alle circostanze presenti.

9° posto Cancro: schivi. La voglia di stare in mezzo alle persone non sarà una prerogativa nel venerdì di casa Cancro e quando ciò comunque accadrà per cause di forza maggiore, la voglia di riservatezza e solitudine sembrerà scritta a chiare lettere nel volto nativo.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: comunicazione flop. Qualche esagerazione o gaffe dialettica sarà probabilmente da mettere in conto per gli arcieri in questo giorno di fine marzo, col segno Mobile che si ritroverà nel mezzo di situazioni alquanto imbarazzanti.

11° posto Gemelli: spazi condivisi. Il rischio che correranno, con ogni probabilità, i nati Gemelli questo venerdì sarà di dover condividere uno spazio che è sempre stato tutto loro con un collega o un famigliare e ciò gli creerà una sgradevole sensazione di ingabbiamento.

12° posto Bilancia: impotenti. L'ostico parterre astrale in onda in questa giornata di marzo cercherà di far aprire gli occhi ai nati Bilancia sugli ultimi accadimenti, ovvero proverà a far comprendere al segno Cardinale che alcune situazioni che li coinvolgono non possono essere cambiate a loro piacimento.