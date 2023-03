L'Oroscopo di giovedì 23 marzo è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche, sulla base dei transiti planetari, non vedono l'ora di svelare tutti i segreti del giorno. In particolare, viene data grande attenzione alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro ameranno i complimenti, mentre altri saranno dei lupi solitari. La classifica aiuta a rendere maggiormente visibile l'andamento generale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 marzo.

Oroscopo di giovedì 23 marzo: i segni sul podio

Scorpione (1° posto): amerete fare shopping.

Sarà un modo per coccolarvi e per dimenticare lo stress della giornata. Una volta a casa, vi sentirete molto più tranquilli e rilassati. Questo influirà positivamente sulle vostre relazioni interpersonali. Il partner, sicuramente, ne sarà felice.

Sagittario (2° posto): sarete ambiziosi, ma mai arroganti. Non sfiderete i colleghi di lavoro, si tratterà soprattutto di obiettivi personali. Cercherete di non trascurare le persone care. In particolare, sarà il partner ad avere la priorità. In questo momento, infatti, vivrete una fase positiva del rapporto di coppia.

Vergine (3° posto): avrete tanti progetti in mente. Vorrete tornare a lavorare per ottenere dei vantaggi economici e personali. La staticità dell'attuale situazione, infatti, inizierà a starvi stretta.

Vi muoverete con attenzione, cercando di non destare la preoccupazione delle persone care. Sorprendentemente, riuscirete a riprendere subito il ritmo perduto.

Bilancia (4° posto): ritroverete la voglia di mettervi in gioco. Sarete pronti a tornare in campo anche in ambito sentimentale. Questa giornata vi offrirà delle sorprese gradite che vi aiuteranno ad accettare alcuni lati del vostro carattere.

Il lavoro, inoltre, procederà senza alcuna interruzione.

Previsioni astrologiche del 23 marzo: i segni zodiacali al centro della classifica

Pesci (5° posto): sarete innamorati del partner. Non metterete in dubbio i vostri sentimenti, ma avrete poco tempo da trascorrere insieme. Il lavoro, infatti, si rivelerà particolarmente impegnativo, anche dal punto di vista emotivo.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di evitare eccessivi livelli di stress: non ne varrà la pena.

Cancro (6° posto): la comunicazione sul posto di lavoro sarà ottimale. Non avrete alcun problema con il capo o con i colleghi. La famiglia, però, sarà decisamente meno comprensiva. Non riuscirà a comprendere i motivi che stanno alla base delle vostre scelte. Potrebbe risentirsi per non essere stata consultata.

Acquario (7° posto): tenderete a prendere le cose con leggerezza. La paura di non riuscire a gestire le emozioni vi spingerà ad avere reazioni inopportune per il contesto circostante. Gli amici faranno fatica a comprendere il filo dei vostri pensieri, mentre i colleghi di lavoro saranno molto più severi.

Ariete (8° posto): sarete un po' timidi in amore. La possibilità di fare la prima mossa vi trasmetterà parecchia ansia. Preferirete attendere che sia l'altra persona ad agire. Gli amici cercheranno di spronarvi e di donarvi preziosi consigli, ma le loro parole non saranno utili allo scopo.

Previsioni zodiacali e classifica del 23 marzo: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): la giornata lavorativa sarà molto impegnativa. Non farete altro che passare da una mansione all'altra. Verrete criticati per la mancanza di precisione, ma non potrete fare altrimenti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non rispondere in modo brusco o eccessivamente piccato.

Leone (10° posto): tenderete a confidarvi più con gli amici che con il partner.

Inizialmente, riuscirete a mascherare la cosa, però, con il passare delle ore, la persona amata non potrà fare a meno di notare questo aspetto della relazione di coppia. La sua reazione non sarà tra le migliori.

Capricorno (11° posto): la mancanza di figure di riferimento idonee vi renderà molto tristi. Vi guarderete intorno, alla ricerca degli affetti più cari. Gli impegni, però, saranno così presenti nelle vostre vite da impedirvi di comunicare. Inoltre, verrete assaliti anche da un forte senso di nostalgia.

Gemelli (12° posto): la relazione di coppia sarà decisamente altalenante. Per voi, sarà difficile mettervi nei panni dell'altro e avrete la sensazione di non riuscire a farvi comprendere. Un cambiamento di rotta potrebbe essere opportuno, anche se lo stress lavorativo non aiuterà ad appianare le divergenze.