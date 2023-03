L'Oroscopo della giornata di lunedì 13 marzo vedrà i nativi Ariete più sentimentali grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Toro riuscirà ad essere chiaro e lucido nei propri progetti professionali. Nuove iniziative potrebbero coinvolgere poi i nativi Cancro mentre Pesci potrebbe scoprirsi piuttosto diffidente.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 13 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 13 marzo 2023 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà in modo più stimolante per voi in ambito amoroso. Oltre a Venere infatti, godrete della buona posizione della Luna, che vi metterà a vostro agio con la persona che amate, ma anche di fronte a nuove conoscenze.

Per quanto riguarda il lavoro avrete chiari obiettivi in mente. Potrebbe volerci del tempo per raggiungerli, ma non per questo vi fermerete. Voto - 8️⃣

Toro: con Mercurio in sestile dal segno dei Pesci chiarezza e lucidità saranno due armi fondamentali per raggiungere il successo che meritate. In amore la Luna smetterà di darvi fastidio per un po’ e potrete concentrarvi di più su come rendere più stimolante la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna si sposterà nel segno del Sagittario all'inizio di questa settimana. I buoni rapporti con la vostra anima gemella potrebbero venire meno in questa giornata. Cercare di avere ragione a tutti i costi non vi aiuterà.

Nel lavoro potreste essere a corto di idee. Alcuni progetti si stanno rivelando ridondanti e sarà difficile cercare di essere originali. Voto - 6️⃣

Cancro: nuove iniziative professionali potrebbero stimolarvi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Sarete più ottimisti e concentrati a raggiungere i vostri obiettivi soprattutto se siete nati nella terza decade.

In amore invece dovrete avere tanta pazienza. Questo cielo non vi assiste al momento, ciò nonostante, lentamente potrete uscire da questo periodo di crisi. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale. Il partner sarà la vostra roccia e vi accompagnerà verso questo periodo con maggior ottimismo, aiutandovi a vedere la luce dove voi non riuscite a vederla.

In ambito lavorativo essere troppo risolutivi potrebbe non portare ai risultati sperati. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di lunedì sottotono per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe rendervi più freddi e rigidi nei confronti del partner. Se avete un problema, sappiate che potrete aprirvi al dialogo, per quanto possa sembrarvi complesso. In ambito lavorativo meglio non prendere iniziative che potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile dal segno del Sagittario secondo l'oroscopo. Dovrete però ancora vedervela con Venere in opposizione, dunque non abbiate alte aspettative per il momento. Anche in ambito lavorativo meglio non ambire troppo in alto.

Anche se Marte vi darà sostegno, con Giove in opposizione appare opportuno non assumere troppi rischi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di lunedì nel complesso valida per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, in amore potrete contare su di una discreta intesa di coppia, che vi permetterà di godervi in piena tranquillità questa giornata. Se siete single non vi dispiacerà fare nuove conoscenze, ma non è detto che queste possano entrare a far parte della vostra vita. Nel lavoro investire tempo ed energie in progetti a lungo termine potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Voto - 8️⃣

Sagittario: un ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere saranno dalla vostra parte e vi permetteranno di sentirvi in perfetta sintonia con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo invece non dovrete prendervi troppi rischi al momento, considerato che Mercurio vi metterà spesso in difficoltà. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, non sarete sempre così propensi a mostrare i vostri sentimenti. Single oppure no, potreste aver bisogno di un po’ di tempo per meditare e prendere la giusta decisione per voi. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a riflettere e gestire le vostre mansioni in modo efficace. Attenzione però a Giove in quadratura che potrebbe influire sul risultato finale. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo favorevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte in questa giornata e vi permetteranno di rafforzare il legame che vi unisce al partner.

In ambito lavorativo avrete le idee ben chiare su come gestire i vostri progetti. Sarete sempre in grado di poter ambire in alto se dimostrate il vostro talento. Voto - 9️⃣

Pesci: potreste essere piuttosto diffidenti in questa giornata, colpa della Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Single oppure no, tenderete a non essere particolarmente amichevoli o socievoli nei confronti di amici o familiari. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete ben concentrati sui vostri progetti, ma preferirete agire in autonomia. Voto - 7️⃣