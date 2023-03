L'oroscopo del 25 e 26 marzo annuncia un weekend interessante con Marte che entra in Cancro e porta voglia di rigenerare le energie e la Luna che passa dal Toro ai Gemelli regalando dei giorni piuttosto rilassanti a diversi segni. Non ci sarà un'ottima energia, invece, per Scorpione, Leone, Acquario e Capricorno che saranno piuttosto ostacolati dal nervosismo.

Oroscopo del 24 e 25 aprile: weekend rilassante per i primi quattro segni zodiacali

Ariete: potrebbe esserci un ritorno dal passato e mentre contattare un amico d'infanzia potrebbe aiutare a trascorrere un fine settimana piacevole, riaprire vecchie ferite che riguardano storie di vecchia data potrebbe portare a spiacevoli discussioni.

Toro: weekend sereno per la coppia che dopo delle giornate non troppo entusiasmanti tornerà a scoprire il piacere di stare insieme. Le stelle consigliano di fare attenzione alle spese azzardate, ragionate bene prima di fare dei passi importanti.

Gemelli: grazie all'uscita di Marte, il nervosismo lascerà spazio alla voglia di rilassarsi e questo fine settimana potrebbe rappresentare la giusta occasione per una piacevole pausa. Nel lavoro sarà meglio chiarire delle questioni in sospeso.

Cancro: ottimo l'amore che grazie al favore delle stelle inviterà a fare progetti destinati a durare nel tempo. Ci sarà anche un forte bisogno di introspezione e solitudine, mentre nel lavoro si presenteranno diverse occasioni da prendere al volo.

Oroscopo di sabato e domenica: Leone e Scorpione nervosi

Leone: non sarà il weekend perfetto per la coppia e chi è già in crisi potrebbe arrivare ad una rottura definitiva, mentre per gli altri ci sarà un po' di nervosismo nell'aria. Per quanto riguarda la sfera professionale, è il momento giusto per i cambiamenti.

Vergine: la diplomazia potrebbe aiutarvi a risolvere delle piccole questioni tra amici, mentre in amore ci saranno dei momenti molto belli.

Non c'è molto entusiasmo nel lavoro, anche se i progetti da portare avanti non mancheranno.

Bilancia: l'Oroscopo del weekend è a dir poco emozionante in amore, soprattutto nella serata di sabato. Una gita o un'attività da svolgere con il partner potrebbe essere la ciliegina sulla torta prima di prepararsi agli impegni lavorativi che arriveranno in settimana.

Scorpione: il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento e in amore sarà meglio chiarire subito quali sono le cose che non vanno. Trattenere troppo i pensieri potrebbe rivelarsi controproducente e ingigantire i problemi con la persona amata.

Capricorno e Acquario chiamati alla riflessione

Sagittario: weekend decisamente coraggioso nei sentimenti e soprattutto la giornata di sabato potrebbe essere ottima per una proposta. Nel campo lavorativo potrebbe arrivare una buona notizia, le stelle saranno dalla vostra parte.

Capricorno: sotto l'apparente serenità potrebbe celarsi un certo nervosismo e sarà compito vostro riuscire a trovare il modo di stare bene per evitare discussioni con gli altri. Sul lavoro è consigliato pensare bene prima di prendere decisioni.

Acquario: non sarà uno dei vostri weekend migliori e potrebbero esserci tensioni con il partner, anche se l'ironia potrebbe salvavi. Il lavoro prevede grandi progetti e nel corso della settimana arriveranno molti impegni da portare avanti.

Pesci: l'energia sarà positiva e starà a voi sfruttarla al meglio per ritrovarvi dopo un periodo di distacco da tutto quello che sentite appartenervi. Fate subito chiarezza su una questione in famiglia che con il tempo potrebbe diventare fastidiosa.