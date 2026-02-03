La forza di una donna è stata cancellata dalla fascia serale di Canale 5 per la data di martedì 3 febbraio: un cambiamento che non piacerà ai fan della dizi turca in onda ogni pomeriggio con una breve puntata.

Le anticipazioni tv riportavano per la seconda serata un appuntamento speciale con la soap, ma all'ultimo momento Mediaset ha optato per trasmettere solo tre puntate di Io sono Farah come le scorse settimane.

La forza di una donna solo di pomeriggio

Un nuovo cambiamento nel palinsesto di Canale 5 per martedì 3 febbraio: in seconda serata non andrà più in onda La forza di una donna come era stato precedentemente annunciato.

La dizi turca che vede protagonisti Bahar e la sua famiglia non figura più nella guida ufficiale della rete : al suo posto ci sarà una nuova puntata di Io sono Farah che occuperà la fascia della prima e della seconda serata. I fan de La forza di una donna speravano in un appuntamento serale perché nel pomeriggio la soap viene trasmessa dal lunedì al venerdì con un appuntamento di appena un quarto d'ora. La dizi turca si avvia al finale di stagione che prevede l'addio di uno dei personaggi più importanti, Hatice.

L'addio di Hatice rimandato alle prossime puntate

Le anticipazioni de La forza di una donna prevedevano la messa in onda dell'addio di Hatice proprio per questa sera, 3 febbraio, con una puntata speciale che avrebbe concluso anche la seconda stagione.

I dirigenti di Canale 5, però, hanno ritenuto opportuno lasciare lo spazio consueto a Io sono Farah e quindi frammentare ancora una volta le vicende de La forza di una donna. Non è ancora chiaro se si tratta di una decisione definitiva che si protrarrà fino alla fine di Io sono Farah o se il prossimo martedì le due dizi turche si alterneranno su Canale 5. L'unica cosa certa è che La forza di una donna è stata cancellata dalla programmazione di questa sera. La programmazione di Io sono Farah, invece, resta invariata. Nella puntata di questa sera Tahir avrà un durissimo scontro con Behnam che terminerà con la caduta dall'ultimo piano di un palazzo in costruzione. Per Farah sarà terribile pensare di averlo perso, ma Merjan salverà la vita a Tahir aiutandolo a sfuggire a suo cugino.