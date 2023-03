L'Oroscopo di giovedì 9 marzo è caratterizzato da molte sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. Tutte le attenzioni sono rivolte alla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi non riuscirà a imporsi sui desideri del cuore e chi darà la priorità al lavoro.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 marzo.

Oroscopo di giovedì 9 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra malinconia rischierà di contagiare le persone care. Non riuscirete ad avere un approccio positivo.

Al contrario, vi farete travolgere dallo sconforto emotivo. Ogni obiettivo si trasformerà in una vera e propria impresa. Inoltre, gli errori sul posto di lavoro saranno davvero numerosi.

Toro: il fuoco della passione arderà nel vostro cuore. Il rapporto di coppia proseguirà senza alcun ostacolo. La persona amata vi regalerà dei momenti indimenticabili, ricchi d'amore e di interessi in comune. Le recenti discussioni non influiranno assolutamente sul vostro feeling. Sarete pronti a superare tutto.

Gemelli: sarete molto precisi sul posto di lavoro. Non lascerete nulla al caso. Rifletterete bene sulle decisioni da prendere. Inoltre, non sopporterete i rimproveri. Anche la più piccola critica potrebbe trasformarsi in una questione di particolare rilevanza.

Gli amici proveranno a consolarvi.

Cancro: il lavoro vi ruberà tutte le energie. Purtroppo, non riuscirete a dedicare tempo al partner o agli amici. Non farete altro che risolvere un problema dopo l'altro. La stanchezza potrebbe diventare difficile da gestire, soprattutto verso le ultime ore del giorno. Le previsioni astrologiche vi consigliano di organizzarvi meglio con le scadenze.

Previsioni astrologiche del giorno 9 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete contenti dei vostri risultati lavorativi. Vi renderete conto di essere troppo imprecisi e lenti. Darete per scontato elementi essenziali, che il capo considererà davvero rilevanti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare attenzione ai dettagli.

Saranno loro a fare la differenza.

Vergine: tenderete a preoccuparvi per i risultati che, ad oggi, non siete ancora riusciti a raggiungere. Non sarà facile scendere a patti con il fallimento. Per fortuna, avrete altre possibilità. Niente sarà perduto, soprattutto se userete un pizzico di furbizia nelle successive scelte.

Bilancia: sarete felici accanto alla persona amata, ma ci saranno delle piccole questioni sulle quali vorrete indagare. Non darete modo al partner di rendersene conto. Agirete di nascosto, mantenendo alcuni segreti solo per voi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non tirare troppo la corda.

Scorpione: inizierete a guardarvi intorno. La fine della recente storia d'amore non avrà più così tanto potere su di voi.

Avrete voglia di andare avanti e di dare una nuova direzione alle vostre giornate. Sarà importante, però, non affrettare i tempi. Ci saranno delle tappe da non poter ignorare.

Previsioni zodiacali del 9 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in ambito sentimentale, sarete un po' cauti. Avrete paura di essere rifiutati dalla persona di vostro interesse. Non avrete modo di sondare il terreno perché qualcuno vi batterà sul tempo. Gli amici vi forniranno delle indicazioni preziose: potrebbero rivelarsi indispensabili per l'approccio.

Capricorno: la paura per il futuro potrebbe influenzare anche il vostro presente. Non riuscirete a liberarvi dal timore di aver preso decisioni sbagliate. Inoltre, sentirete le mancanza di persone che, per molti anni, hanno fatto parte della vostra vita.

In alcuni casi, sarà possibile tornare sui vostri passi.

Acquario: concederete massima libertà al partner. Vorrete vivere una relazione serena, senza litigi o compromessi di alcun tipo. Sarà un approccio vincente, ma anche difficile da portare avanti in tutte le situazioni. In ogni caso, rimarrete sempre fedele ai valori che vi sono stati trasmessi.

Pesci: sarà una giornata divertente. Passerete del tempo in compagnia dei vostri amici in modo da poter restare aggiornati sugli ultimi avvenimenti. I rapporti tra voi andranno a gonfie vele. Sarete felici di poter parlare con qualcuno di così speciale. Anche il rapporto di coppia procederà a gonfie vele.