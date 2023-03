L'Oroscopo di martedì 14 marzo appare intenso e stratificato. Le previsioni astrologiche del giorno non vedono l'ora di svelare tutte le sorprese che attendono i segni zodiacali. Alcuni saranno disposti a fare di tutto per proteggere il partner, mentre altri saranno travolti dalle novità.

È presente anche la classifica che consente di dare un'occhiata generale all'andamento dei profili. Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 marzo.

Oroscopo e classifica del 14 marzo: i segni più fortunati

Vergine (1° posto): la positività di questa giornata vi travolgerà in modo implacabile.

Rimarrete sorpresi dai risultati che potrete ottenere. Cambierete approccio perché desidererete evitare ogni tipo di ripensamento. In ambito sentimentale, apparirete perfettamente consapevoli dei desideri della persona amata. Lotterete per donare un pizzico di romanticismo e di spensieratezza alla relazione.

Ariete (2° posto): camminerete a testa alta. Continuerete a sognare e a lottare per realizzare i vostri desideri. Le sconfitte non rappresenteranno la fine del viaggio, ma solo una nuova partenza. L'amore vi travolgerà con tutta la sua forza. Sarete premurosi nei confronti del partner perché vorrete trasformare il rapporto di coppia in qualcosa di davvero importante. Le aspettative verranno soddisfatte.

Acquario (3° posto): non avrete motivo di tirarvi indietro. Finalmente riuscirete a trovare la vostra dimensione sul posto di lavoro. Avrete nuove proposte da fare al capo e, nonostante le parole dei colleghi, non vi farete ostacolare da alcun imprevisto. Inizierà un viaggio emozionante, ambizioso, ma soprattutto utile al miglioramento della carriera professionale.

Il partner sarà fiero di esservi accanto.

Capricorno (4° posto): l'ambizione vi porterà a toccare nuove vette professionali. Questa volta, però, non esagererete. Saprete trovare il giusto equilibrio perché non vorrete ricadere nei vecchi errori. Il partner, grato di questo approccio, potrebbe anche decidere di dedicarvi una piccola sorpresa.

Avrete un po' di tempo per la vostra famiglia e per gli amici di vecchia data. Le emozioni non mancheranno.

Previsioni astrologiche di martedì 14 marzo: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): sarete dotati di una splendida energia positiva. Vi muoverete con sicurezza nell'ambiente lavorativo e anche quello personale non vi spaventerà. Riserverete tante attenzioni all'amore, però questa giornata sarà improntata principalmente sull'amicizia. La compagnia delle persone care vi farà rivalutare i recenti avvenimenti. Finalmente le cose inizieranno ad andare per il verso giusto.

Leone (6° posto): non dovrete dare troppo ascolto alle malelingue. Rischierete di scambiare parole menzognere per verità assolute.

Questo vi farà vivere male la giornata. Per fortuna gli amici rappresenteranno una valvola di sfogo ineguagliabile. I loro consigli vi aiuteranno a osservare la situazione da un altro punto di vista. In ambito sentimentale, al contrario, dovrete abbattere più di una barriera.

Scorpione (7° posto): la nuova situazione sentimentale vi regalerà tante gioie. Dopo la fine dell'ultima frequentazione, tornerete a brillare. Purtroppo, però, non riceverete l'approvazione da parte delle persone care. In particolare, un amico speciale non si mostrerà d'accordo con le vostre scelte. Sarà decisamente critico e affermerà di non comprendere i sentimenti dichiarati. La lite potrebbe essere dietro l'angolo.

Gemelli (8° posto): adotterete un approccio fin troppo razionale.

Purtroppo non riuscirete a lanciarvi nelle situazioni. Rifletterete così a lungo prima di agire che rischierete di non avere più nulla da raccogliere. I consigli delle persone care appariranno come macigni inaccettabili. Prenderete le distanze e farete affidamento solo su voi stessi. Attenzione a non perdere il contatto con la realtà.

Previsioni zodiacali del 14 marzo: i segni meno fortunati

Bilancia (9° posto): vi sembrerà di non avere abbastanza risorse per risolvere alcune situazioni. Vi sentirete meno abili rispetto agli altri. La fiducia in voi stessi vacillerà e così anche il desiderio di mettervi alla prova. Le previsioni astrologiche del 14 marzo vi consigliano di prendervi un po' di tempo libero per capire cosa fare.

Le stelle, sicuramente, vi aiuteranno ad adottare una nuova prospettiva.

Pesci (10° posto): il partner vi ferirà. Non sarete certi di poterlo perdonare. Vorrete provare a vivere una quotidianità senza la sua presenza. Gli amici e la famiglia avranno opinioni contrastanti. Alcune persone vi consiglieranno di tornare sui vostri passi, mentre altre vi spingeranno a prendere la strada del non ritorno. Per il momento, vi sentirete confusi e in bilico. L'incertezza sarà implacabile.

Sagittario (11° posto): non crederete abbastanza nei vostri sogni. Vorrete essere più concreti perché saprete che non tutto si rivelerà realizzabile. Abbandonerete vecchi progetti per dare spazio ad altri meno complessi.

Dal punto di vista pratico ci saranno dei vantaggi, ma non da quello emotivo. Il vostro umore, infatti, potrebbe risentirne molto. Sarà consigliabile cercare una via di mezzo.

Cancro (12° posto): tenderete a preoccuparvi molto facilmente. L'ansia sarà un elemento fin troppo presente in questa giornata. Il nervosismo, dovuto al lavoro e alle reazioni esagerate della persona amata, inciderà profondamente sulla vostra capacità di risolvere i problemi. Per ritrovare voi stessi, dovrete prendere le distanze da ciò che vi fa stare male: sarà come una boccata d'aria fresca.