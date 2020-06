Nell’Oroscopo l'Ariete è il primo segno della ruota dello zodiaco e appartiene, insieme a Leone e Sagittario, ai simboli zodiacali di fuoco. Governato dal pianeta Marte, questo segno punta molto sull'affermazione del proprio io e risulta impulsivo. Lo spirito d'iniziativa non manca di certo al segno, molto propenso all'azione e a vivere l'amore in maniera intensa. Di seguito tutte le caratteristiche e le curiosità sull'Ariete.

Le origini dell’Ariete: il mito del Vello d’oro

Le origini del segno dell’Ariete sono collegate alla mitologia del Vello d’oro. Secondo il mito, il dio Ermes aveva inviato un ariete dal Vello d’oro sulla terra per aiutare una donna, Nefele, a salvare i suoi due figli.

Nefele era stata abbandonata da suo marito, Atamante re di Beozia, per poter sposare un’altra donna, Ino. Quest’ultima però voleva uccidere i figli di Nefele e Atamante per consentire al figlio di salire al trono. Nefele chiese dunque chiesto aiuto ad Ermes, che inviò Crisomallo, l’ariete, per poter salvare i figli Frisso ed Elle. Durante la fuga però, Elle si assopisce, e muore cadendo in mare. Frisso decide quindi di sacrificare l’ariete agli dei e dona il Vello d’oro al re di Colchide, che lo consacra ad Ares e lo inchioda a un albero custodito da un drago.

Un po' dolci e un po' testardi: la personalità dell’Ariete

Impulsività e forza si miscelano nel segno zodiacale dell'Ariete, considerato il primo simbolo dello zodiaco che avvia alla nascita, poiché collegato all'equinozio di primavera.

In un segno impetuoso e forte come questo, dominato dall'elemento Fuoco, la nascita avviene tramite una scintilla che rende le emozioni dominanti e impulsive. Tuttavia, l'Ariete vive la sua istintività in modo fanciullesco poiché spesso insicuro. La personalità forte dell'Ariete risente della volontà di concretizzare "tutto e subito", vivendo ogni desiderio con immediatezza e puntando su un modo di agire esplosivo e immaturo.

Non mancano quindi i "colpi di testa" che fanno fare scelte avventate. Questo segno, impaziente di voler concretizzare i suoi desideri, diventa e temerario nell'assumere impegni più grandi di lui.

Ariete: curiosità sul modo di amare

L'Ariete in amore risulta molto passionale e dirompente. Forte la tendenza a dominare la persona amata poiché spinto dal bisogno di primeggiare e di affermare la sua volontà, tenendo le situazioni sempre sotto controllo.

Nascendo all'inizio della primavera, nell’oroscopo questo segno rappresenta una vera e propria rinascita, un risveglio fecondo dal quale esso prende il nome di "seminatore". In amore, l'Ariete è spesso irruente. Il suo soddisfacimento personale viene sempre al primo posto, ecco perché sovente vede il partner come una preda da conquistare e dominare. Risulta geloso in coppia, ma è anche capace di amare intensamente se la sua storia sentimentale acquista un valore importante.

L'Ariete e il lavoro

L'impulsività dell'Ariete fa sì che in ambito lavorativo esso svolga un'attività indipendente, affinché possa organizzare il proprio lavoro senza entrare in competizione con gli altri e arginando la sua attitudine al comando.

L'Ariete in ambito lavorativo risulta molto forte poiché non si arrendere davanti alle avversità, ma lotta con coraggio e determinazione per affermare le sue idee e superare eventuali ostacoli che trova lungo il suo cammino. È proprio la sua impulsività a renderlo speciale e ambizioso. Agire e reagire è il suo motto, anche se spesso prende delle decisioni affrettate di cui poi potrebbe pentirsi in seguito. La volontà spesso diventa cieca in questo segno impetuoso, che vuole affermare i suoi progetti a tutti i costi. Ecco perché se tra i pregi è presente un grande spirito d'iniziativa, la determinazione e un atteggiamento esplosivo nei confronti delle avversità, tra i difetti si riscontrano l'intolleranza nei confronti delle opinioni altrui, l'essere testardi e spesso insicuri e discontinui.