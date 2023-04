L'oroscopo di mercoledì 5 aprile ha in serbo tante sorprese per i vari simboli astrologici. C'è spazio per il lavoro, l'amore e la socialità, inoltre l'imprevedibilità dei transiti planetari potrebbe anche causare qualche piccolo ostacolo. Le previsioni sono riportate in ordine di classifica, che offre uno sguardo generale al posizionamento dei segni della ruota zodiacale.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 aprile 2023.

Oroscopo del 5 aprile 2023: i segni più fortunati

Bilancia (1° posto): vi sentirete molto meglio rispetto ai giorni precedenti.

Agirete seguendo i desideri del vostro cuore. Metterete al primo posto il partner e il desiderio di condurre una vita serena e armoniosa. Il lavoro rappresenterà un modo per migliorare alcuni aspetti del vostro carattere. L'impegno sarà parte integrante del percorso.

Sagittario (2° posto): riceverete molta stima da parte della vostra famiglia. Verrete considerate un punto di riferimento importantissimo. Agirete con coscienza, riflettendo bene sulle parole da dire e su cosa fare durante l'orario di lavoro. I risultati non stenteranno ad arrivare.

Ariete (3° posto): sarà una giornata di grandi eventi. Vivrete intensamente ogni singolo momento perché non vorrete lasciarvi sfuggire alcuna emozione.

Interagirete con il prossimo in modo limpido e maturo. Nonostante la voglia di emergere, non vi tirerete indietro davanti alla possibilità di dare un buon consiglio.

Leone (4° posto): sarete pronti a lasciarvi alle spalle le sofferenze subite. Finalmente, intraprenderete un viaggio completamente nuovo che vi consentirà di acquisire abitudini inaspettate.

Ci saranno dei cambiamenti nella routine quotidiana e nella percezione del mondo circostante.

Previsioni astrologiche del 5 aprile: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): sarete piuttosto spensierati. Trasmetterete allegria al prossimo e sarete un esempio per i vostri colleghi di lavoro. Vi piacerà interagire con i clienti e confrontarsi su argomenti che ancora non conoscete.

Espanderete il contesto di azione in modo notevole.

Toro (6° posto): tenderete a essere un po' diffidenti con le persone conosciute da poco. La paura di subire altre delusioni, infatti, non vi consentirà di comportarvi in modo spontaneo. Con gli amici e la famiglia, però, sarete del tutto diversi. Vi rivelerete leali e disposti a tutto pur di aiutare chi amate.

Scorpione (7° posto): non sarete più convinti delle scelte fatte in ambito sentimentale. Vi farete trascinare in un vortice sconosciuto, che vi lascerà poca libertà di azione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di riflettere prima di compiere la prossima mossa. L'affetto della famiglia vi accompagnerà

Gemelli (8° posto): l'amore avrà un ruolo cruciale nella vostra vita.

Sarà impossibile resistere al fascino del partner. Alcuni fraintendimenti, però, potrebbero rovinare l'armonia di questa giornata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di correre subito ai ripari: non sarà il caso di lasciare questioni in sospeso.

Previsioni zodiacali del 5 aprile: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): vi pentirete di aver raccontato qualcosa di importante a una persona che credevate speciale. Vi scontrerete con la dura realtà che, ai vostri occhi, apparirà del tutto inaspettata. Solo il tempo riuscirà a curare le vostre ferite. Nel frattempo, avrete bisogno di ricevere attenzioni da parte della famiglia e degli amici.

Vergine (10° posto): vi dedicherete poco alla persona amata.

Tutte le vostre attenzioni, infatti, saranno catturate dal lavoro. Non sarà facile portare a termine gli incarichi ricevuti. Ci saranno mansioni complesse e decisamente impegnative. Attenzione ai livelli di stress: il rischio di esagerare sarà dietro l'angolo.

Pesci (11° posto): sarete poco socievoli, anche con gli amici di vecchia data. Non riuscirete a ignorare alcune questioni. Darete loro un enorme peso che vi costringerà a modificare, in peggio, la vostra percezione. Potrebbe essere il momento giusto per provare qualcosa di diverso.

Acquario (12° posto): sentirete il bisogno di modificare la vostra quotidianità. Purtroppo, però, i cambiamenti che farete non saranno abbastanza. Non riuscirete a ottenere i risultati desiderati e questo non vi consentirà di pensare in grande. Vi chiuderete in voi stessi nel tentativo di trovare una soluzione.