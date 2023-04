Nell'oroscopo di giovedì 6 aprile 2023 troveremo sul piano astrale la Luna farsi Piena nel segno della Bilancia alle ore 6:36, mentre Marte transiterà sui gradi del Cancro. Saturno insieme a Nettuno, invece, proseguiranno la sosta in Pesci, così come il Nodo Nord, Urano, Mercurio e Venere continueranno a transitare nel domicilio del Toro. Plutone, infine, rimarrà stabile in Acquario come Giove e il Sole permarranno nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: il cerchio si chiude.

Nel bel mezzo di due Noviluni di Fuoco, i felini dovranno fare i conti col felice Plenilunio in Bilancia che avrà presumibilmente il potere di sancire la chiusura di alcune pruriginose dinamiche esistenziali che hanno tenuto banco da ottobre dello scorso anno.

2° posto Bilancia: al centro dell'attenzione. I riflettori, nel corso del 6 aprile, avranno eccelse chance di essere puntati perlopiù sui nati Bilancia, con quest'ultimi che apprezzeranno di buon grado di essere nuovamente al centro dell'attenzione altrui.

3° posto Toro: resa dei conti. Il corroborante trigono tra il Luminare femminile e il Grande Maestro potrebbe spingere il primo segno Fisso ad affrontare qualcuno che sta remando da tempo alle loro spalle, mettendo sul piatto la cruda verità al fine di porre fine alle vessazioni del nemico.

I mezzani

4° posto Pesci: briosi. Secondo l'oroscopo del 6 aprile, il tono umorale di casa Pesci attraverserà un momento eccezionale, col dodicesimo segno zodiacale che sarà l'anima della festa sia nelle serate tra amiche che nella cerchia familiare.

5° posto Ariete: introspettivi. Il Plenilunio nell'amica/nemica Bilancia andrà ad opporsi al Grande Benefico sui loro gradi e ciò, con buona probabilità, indurrà i nati Ariete a virare lo sguardo verso il loro mondo interiore, mettendo in secondo piano tutto il resto.

6° posto Acquario: mettere radici. Giovedì durante il quale i nati Acquario saranno, c'è da scommetterci, spinti dal parterre astrale a pensare più seriamente in quale ambiente e/o settore professionale vorrebbero mettere radici, così da impiegare i prossimi sei mesi a tentare di concretizzare tali aspirazioni.

7° posto Scorpione: di necessità virtù.

Sarà presumibilmente più semplice per i nati Scorpione, nel corso di questa significativa giornata primaverile, imparare a coltivare l'arte di sapersi accontentare, dono che li porterà a fare di necessità virtù.

8° posto Cancro: orgoglio da parte. I nati Cancro più orgogliosi parranno accorgersi questo giovedì che sarà bene accantonare questo lato del loro carattere, così da chiedere umilmente l'aiuto di un esperto o una persona cara per risolvere una bega pratica.

9° posto Gemelli: pile scariche. Col pianeta rosso nel secondo campo e il sestile tra la Bianca Signora e l'astro dell'illusione, i nati Gemelli sembreranno essere a corto sia di energie fisiche che mentali, col segno d'Aria che capendo l'andazzo astrale preferirà ridurre al minimo i rapporti col mondo circostante.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: battuta d'arresto. Il connubio tra la Luna Piena in Bilancia e Marte in Cancro potrebbe sancire, specialmente per i liberi professionisti, una sonora battuta d'arresto lavorativa, dove se da una parte le perdite economiche saranno esigue dall'altra parte l'entusiasmo nativo ne risentirà parecchio.

11° posto Sagittario: illusioni. L'alea con la quale gli arcieri avranno buone chance di doversi rapportarsi nelle ventiquattro ore in questione sarà di scambiare idee utopistiche per teorie perfettamente concretizzabili, provando persino a metterne alcune in pratica.

12° posto Vergine: spese extra. Un oggetto non di primaria importanza per i nati Vergine ma fondamentale per un loro caro potrebbe rompersi o necessitare di essere sistemato in questa giornata di aprile, col segno di Terra che si vedrà costretto dalle circostanze a mettere mani al portafogli.