L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 aprile 2023. In questo avvio di weekend la Luna dal Toro passerà in Gemelli, in molti casi regalando ispirazioni e momenti speciali in ambito sentimentale. Diversi segni potranno finalmente coronare i loro desideri più ardenti. La fortuna si cela dietro l'angolo, oltre ovviamente per Gemelli, anche per lo stesso Toro, ancora sotto i favorevoli influssi dell'Astro d'Argento. D'altra parte, alcuni segni potrebbero riscontrare delle difficoltà, come per il Leone pronosticato in giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 22 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Pronti a sbancare in amore? In questo periodo la vostra dolce metà avrà bisogno del vostro incondizionato aiuto, sincero e partecipe. E con Venere, pianeta dell’empatia e dell’accoglienza amica, senz'altro vi spenderete affinché il vostro partner abbia tutto quello di cui ha bisogno. Ne sarete ricompensati con una fedeltà e una dedizione totale da parte del partner e la serata sarà allietata dal comfort del vostro nido d'amore. Single, si alzerà il sipario su questo nuovo giorno di metà aprile inoltrato e vi troverà in una forma davvero ottimale.

Certo, alcune questioni nella vostra vita restano ancora aperte, da portare a compimento, ma lo spirito sarà lieto e l’aria che respirerete vi riempirà di buone speranze per il domani. Non dovete farvi sfuggire un'occasione imperdibile nel lavoro, perché il treno passa una volta sola.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo in amore! A dare una svolta alle situazioni con problematiche da risolvere, senz'altro la leggerezza con cui affronterete alcune situazioni inerenti la vita di coppia.

La fiducia poi farà il resto, facilitando rapidamente la loro risoluzione. Non siete certo superficiali o assenteisti, anzi, congiungerete l’ascolto paziente e profondo con l’attitudine a minimizzare, ritrovando la via dell’intesa con il partner e la stima reciproca. Single, in famiglia potrebbe finalmente sbloccarsi una situazione rimasta ormai da troppo tempo in sospeso.

Sfortunatamente una persona, dopo molti sforzi, vi verrà incontro permettendovi di superare gli ostacoli dovuti all'orgoglio. Se avete abbracciato la libera professione, in questa giornata avrete l’occasione di cambiare alcune prospettive dal vostro orizzonte: in vista di promettenti evoluzioni future.

Gemelli: 'top del giorno'. Con la Luna in arrivo nel segno, questo sabato senz'altro potrete contare su una bella dose di energia positiva, soprattutto nel campo dell'amore di coppia. Infatti sarà possibile che il vostro partner vi faccia sentire amati e apprezzati, come non mai. Sfruttate questo momento per rafforzare la vostra buona volontà di dare, avvicinandovi l'uno l'altro. Approfittate di ogni opportunità per scambiarvi gesti di affetto e piccoli doni.

Single, la Luna vi aprirà a una giornata produttiva sotto tutti i punti di vista, ma anche con sprazzi di quell’imprevisto e di fantasia che costituiscono il sale della vita. La sfera familiare offrirà soddisfazioni notevoli, con momenti di concordia che, forse, non vedevate da tempo. Nell'attività lavorativa sarete particolarmente brillanti: finalmente raggiungerete un obiettivo desiderato.

Oroscopo e stelle del 22 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Un sabato da vivere come al solito, senza troppe pretese. Il partner comprenderà bene le vostre esigenze lasciandovi quella libertà che è un ingrediente essenziale nel rapporto di coppia. E voi ricambierete la vostra metà con tutta la necessaria dedizione, gratuita e incondizionata.

Single, la circolazione di nuove idee è sempre una cosa positiva, e voi ora siete disponibili ad ascoltare i suggerimenti degli altri. Venere infatti, renderà grandioso lo scambio tra voi e gli amici, sempre pronti ad aiutarvi e a starvi vicini. Non mancheranno le idee per migliorare e portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività, nel settore dove lavorate.

Leone: ★★★. Inizio weekend poco positivo: il periodo non andrà proprio come nelle attese. Le stelle potrebbero guastarvi un po' l'umore, rendendovi taciturni e persino un pizzico burberi. Non avrete molta propensione al dialogo e preferirete risparmiare il fiato e le energie piuttosto che buttarvi in un acceso litigio, con il vostro partner.

Single, non preoccupatevi troppo per qualcosa che non è ancora successo, non avrebbe davvero senso! Sicuramente la dissonanza della Luna non vi aiuterà a vedere le cose con lucidità, ma questo non è un valido motivo per partorire idee negative e deliranti. Farete fatica a trovare un punto d'equilibrio in ambito lavorativo e avrete la sensazione che il vostro impegno e i vostri sforzi non vengano riconosciuti abbastanza.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 22 aprile, indica che sarà una giornata favorevole. Le relazioni di coppia saranno caratterizzate da una grande comprensione reciproca e un forte legame. Il partner apprezzerà la vostra lealtà e la disponibilità a sostenerlo in tutti i suoi progetti.

Single, le stelle vi faranno pianificare in modo eccellente non solo questa giornata, ma anche le prossime, perché avete tanti sogni in mente e intenderete realizzarli tutti. Avrete la sensazione di avere una marcia in più e di essere in grado di portare avanti cose che non avreste mai pensato di riuscire a realizzare in così poco tempo. Rigorosi, pazienti e sempre rispettosi dei tempi di scadenza: questa è l’impressione che i vostri capi si sono fatta di voi sul lavoro. Ciò giocherà un ruolo fondamentale nell’esprimere le vostre credenziali professionali.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 aprile.