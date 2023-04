L'oroscopo del 15 e 16 aprile fornisce alcune indicazioni sul weekend per i dodici segni dello zodiaco. In particolare in questa giornata lo Scorpione sarà passionale e romantico, mentre per i Pesci si prevedono discussioni.

Previsioni zodiacali del 15 e 16 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 15 e 16 aprile avrete degli incontri interessanti in amore, sia se siete in coppia che se siete single. Per quel che riguarda il lavoro datevi una calmata e godetevi maggiormente la famiglia.

Toro: saranno due giorni in cui riuscirete a consolidare il rapporto con la persona amata, sarete abili nel portare il discorso dalla vostra parte.

Il lavoro potrebbe concedervi delle opportunità a cui non avevate pensato.

Gemelli: cercate di essere più tolleranti e accettate anche il parere della persona amata, non è detto che siate sempre dalla parte della ragione. La vostra vita potrebbe prendere una piega diversa anche per le vostre scelte professionali.

Cancro: il rapporto di coppia sembra ormai logoro, approfittate del weekend per capire cosa volete fare della vostra relazione. Ci potrebbero essere delle novità in campo lavorativo, sta a voi renderle positive o negative.

Leone: in amore avrete l'influsso benefico delle stelle, approfittate del momento favorevole e giocate tutte le vostre carte. Il lavoro verrà messo da parte per dare sfogo a qualche attività ludica.

Vergine: non vivrete giornate particolarmente esaltanti per ciò che riguarda i sentimenti, attendete tempi migliori senza polemizzare troppo. Occasioni importanti dal punto di vista professionale, non sprecatele e coglietele al volo.

Le predizioni astrologiche del 15 e 16 aprile: la seconda sestina

Bilancia: vivrete delle emozioni intense insieme alla vostra dolce metà, ricorderete a lungo questo weekend e ne andrete orgogliosi.

Sul lavoro evitate di parlare senza prima riflettere, potreste fare danni irreparabili.

Scorpione: passione e romanticismo saranno alla base delle vostre giornate, il vostro partner non potrebbe chiedere di meglio. Non sarete convinti della vostra posizione lavorativa, prendete una decisione definitiva.

Sagittario: mettete per un attimo da parte la persona amata e cercate di dedicare più tempo a voi stessi, sarà buono per la vostra mente.

Il lavoro vi farà dimenticare alcune situazioni che non vi fanno stare tranquilli.

Capricorno: in amore avrete la possibilità di effettuare un chiarimento con la persona amata, cercate di non aggiungere altri problemi a quelli già esistenti. L'aspetto professionale potrebbe riservarvi delle gradite sorprese.

Acquario: sfruttate nel migliore dei modi i momenti che trascorrerete col vostro partner, potrebbero non essere sempre così esaltanti. Cercate di prendere il lavoro non solo come una professione ma anche come un divertimento.

Pesci: si potrebbero prospettare alcune liti con la vostra dolce metà, cercate solo di limitare i danni nella discussione. Il lavoro porterà serenità nella vostra vita, sarete molto soddisfatti del vostro operato.