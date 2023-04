L'Oroscopo del fine settimana che va dal 29 al 30 aprile indica uno Scorpione un po’ indeciso e insicuro in ambito amoroso a causa della Luna, mentre Marte incoraggerà i nativi Pesci nella loro vita quotidiana. Mercurio sostiene i nativi Capricorno al lavoro, mentre la simpatia farà parte dei nativi Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend, dal 29 al 30 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana eccellente dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono e Venere in sestile.

Single oppure no, godetevi quei momenti di spensieratezza e quelle occasioni romantiche che arriveranno. In ambito lavorativo il vostro metodo professionale potrebbe rivelarsi azzeccato per certe mansioni. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale un po’ altalenante in questo weekend secondo l'oroscopo. Nella giornata di sabato la Luna in Leone vi darà qualche piccolo grattacapo, che fortunatamente sarete in grado di risolvere nella giornata di domenica. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza difficoltà, proprio per questo, se volete, potrete concedervi una piccola pausa. Ve la siete meritata. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. Venere vi darà ancora soddisfazioni romantiche con la persona che amate, ma nella giornata di domenica dovrete fare attenzione alla Luna che transiterà nel segno della Vergine.

Nel lavoro vi terrete impegnati con continui progetti che se gestiti bene possono rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Cancro: mostrerete una forte empatia nei confronti del partner in questo fine settimana grazie alla Luna in buon aspetto. Comprendere al meglio il vostro rapporto vi permetterà di poter costruire una relazione solida, in grado di superare ogni ostacolo.

In ambito lavorativo potreste concedervi un po’ di meritato riposo se siete riusciti a ultimare dei progetti importanti. Voto - 7️⃣

Leone: il lavoro richiederà importanti risorse da parte vostra in questo periodo. Il vostro obiettivo sarà raggiungere una certa sicurezza, non solo economica, proprio per questo sarete disposti a tutto.

In amore la Luna vi sorriderà nella giornata di sabato, e con la vostra contagiosa simpatia saprete coinvolgere il partner in momenti davvero romantici. Voto - 7️⃣

Vergine: anche se la Luna vi darà una mano in questo weekend, in amore dovrete fare i conti con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Single oppure no, affinché le cose possano funzionare tra voi e la vostra fiamma, dovrete essere in grado di mettere al primo posto la persona che amate. In ambito lavorativo prenderete spesso iniziativa, e con il giusto impegno potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimo fine settimana dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo vi regalerà discrete emozioni grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto.

Cuori solitari o meno, non lasciatevi sfuggire le occasioni d'amore che arriveranno. In ambito lavorativo Marte potrebbe rendervi un po’ pigri. Meglio non cimentarsi in progetti troppo faticosi al momento. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo che metterà alla luce insicurezza secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore le vostre indecisioni potrebbero essere motivo di discussione tra voi e la vostra anima gemella. Anche in ambito lavorativo potreste non essere sempre così sicuri dei vostri progetti, rivedendo continuamente la vostra tabella di marcia e le scelte già prese. Voto - 6️⃣

Sagittario: vorrete proiettarvi in una situazione diversa per quanto riguarda i sentimenti, ma con questa Venere in cattivo aspetto non sarà così facile.

Un po’ di fortuna invece arriverà in ambito lavorativo grazie a Giove in trigono dal segno dell'Ariete, che vi darà una mano con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: mostrerete maggior dolcezza nei confronti della persona che amate secondo l'oroscopo, merito della Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Sul campo professionale potreste vivere novità e cambiamenti. Mercurio in trigono vi aiuterà a inquadrare bene la situazione, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente Venere sarà dalla vostra parte, e già a partire dalla giornata di domenica sarete in grado di risolvere quelle piccole discussioni avute con la vostra fiamma.

Nel lavoro i buoni progetti vi permetteranno di tenervi impegnato e poter aspirare a obiettivi interessanti. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete a godere di benefici all'interno del vostro rapporto. Questa situazione fortunatamente non durerà ancora per molto, per cui cercate di capire come uscire da questa situazione poco romantica. In ambito lavorativo Marte v'incoraggerà a fare di più. Continuerete a essere un punto di riferimento grazie all'enorme impegno che ci mettete nei vostri progetti ogni giorno. Voto - 7️⃣