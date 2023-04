Le previsioni dell'oroscopo del 5 maggio vedono i Capricorno impegnati in mille progetti che riguardano il futuro. I Pesci, invece, devono allargare di più gli orizzonti se vogliono emergere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: dovete imparare a tenere testa e ad osare quando necessario. Soprattutto in ambiti professionale dovete sempre essere sicuri e impavidi.

11° Pesci: buon momento per allargare i vostri orizzonti, ma ci sono delle cose che vi stanno turbando e non poco. L'Oroscopo del 5 maggio vi invita a riflettere e ad agire con maggiore cautela.

10° Vergine: occasioni in arrivo e vi conviene non lasciarvele scappare. Cercate di dedicarvi un po' di più ai vostri affetti e alla cura del vostro corpo perché è importante essere in pace con se stessi.

9° Gemelli: giornata molto produttiva sul lavoro. In amore avete un po' la testa da un'altra parte e questo potrebbe rendervi particolarmente inquieti. Cercate di mantenere la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: giornata molto produttiva per quanto riguarda l'amore. Le stelle vi esortano ad essere audaci e ad esprimere quello che avete dentro. Meglio sbagliare, ma provarci, che non provarci affatto.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 5 maggio vi invitano ad essere un po' più neutrali.

Spesso non riuscite proprio a fare a meno di filtrare tutto attraverso il vostro punto di vista.

6° Acquario: le stelle vi esortano ad essere più risoluti. Ci sono delle occasioni che non andrebbero sprecate, figuriamoci perse. In amore è tempo di esprimere con maggiore chiarezza il vostro punto di vista.

5° Cancro: spesso vi sentite poco capiti dalle persone che vi circondano, ma forse è semplicemente perché siete voi che vi comportate in maniera un po' troppo indecifrabile.

Oroscopo segni fortunati del 5 maggio

4° in classifica Capricorno: siete molto lungimiranti in questo periodo, cosa che non siete soliti fare. Solitamente, infatti, preferite vivere alla giornata, quindi, cercate di approfittarne per fare dei progetti.

3° Ariete: giornata molto interessante dal punto di vista professionale. Ci sono delle faccende da sviscerare che, forse, sarebbe opportuno affrontare nell'imminente futuro.

2° Toro: dire la verità non è mai sbagliato. Nel bene o nel male voi dovete sempre essere onesti, per il vostro bene e per quello delle persone che vi circondano. Nel lavoro si apriranno delle grandi occasioni.

1° Leone: siate audaci e impavidi, questo è il consiglio dell'oroscopo del 5 maggio. Non perdete tempo in chiacchiere e cercate di essere più onesti con voi stessi e con gli altri.