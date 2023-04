L'Oroscopo della giornata di giovedì 13 aprile vedrà i nativi Cancro senza mezze misure al lavoro e con una forte determinazione, mentre Acquario mostrerà una maggior sensibilità in amore. Gemelli non dovrà sottovalutare questo periodo un po’ complesso in ambito lavorativo, mentre la passione tornerà a farsi sentire per i nativi Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 13 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 13 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale altalenante a causa di queste stelle in contrasto tra loro.

Venere sarà favorevole, ma la Luna in quadratura potrebbe rendere meno appaganti del solito i vostri momenti romantici con il partner. Per quanto riguarda il lavoro farete progressi, con risultati spesso soddisfacenti grazie alla buona posizione di Giove. Voto - 7️⃣

Toro: anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, in questa giornata di giovedì ci penserà la Luna in trigono a tirarvi su di morale e regalarvi ottime emozioni e stabilità. Se siete single vi lascerete andare davanti alle persone giuste. In ambito lavorativo avrete ottime capacità organizzative, e saprete distinguere e gestire i lavori primari da quelli secondari. Voto - 8️⃣

Gemelli: non dovrete sottovalutare questo periodo un po’ complesso in ambito lavorativo.

Alcuni progetti si sono conclusi bene, ciò nonostante sarà importante trovare qualcosa di nuovo, oppure ultimare incarichi che richiederanno la vostra attenzione. In amore Venere porterà sintonia e buone emozioni tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo poco incoraggiante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

La Luna in opposizione smorzerà il vostro entusiasmo, e potreste essere un po’ ambigui nei confronti del partner. In campo professionale invece sarete senza mezze misure, e con una forte determinazione per portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: la passione tornerà a farsi sentire ora che Venere vi darà sostegno dal segno dei Gemelli.

Single oppure no, potrebbe essere un buon periodo per concentrarsi sulle questioni d'amore. Attenzione però alla Luna in agguato. Nel lavoro v'impegnerete tanto per ottenere risultati appaganti dai vostri progetti. Quello che vi manca è qualcuno disposto a credere in voi. Voto - 7️⃣

Vergine: anche se la Luna vi darà sostegno in questa giornata, con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli dovrete fare attenzione a non farvi coinvolgere in discussioni pericolose, che possono rovinare l'intesa tra voi e il partner. In ambito lavorativo Mercurio porterà progetti nuovi nella vostra mente, da sviluppare con grande interesse. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere in trigono vi renderà più sensibili nei confronti delle persone che amate, ma con la Luna in quadratura potreste avere un atteggiamento a volte impulsivo.

Anche se avrete buone intenzioni dunque, dovrete anche avere pazienza. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee possono funzionare soltanto se in collaborazione con le giuste persone. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in risalita ora che Venere non sarà più sfavorevole. La Luna in sestile inoltre porterà buon senso e vi aprirà verso un dialogo costruttivo con il partner e con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora un po’ titubanti a causa di mercurio opposto. Alcuni progetti potrebbero richiedere ulteriore chiarezza. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale poco entusiasmante a causa di Venere, ora in opposizione dal segno dei Gemelli. Single oppure no, faticherete molto a comprendere la vostra fiamma e farvi comprendere, ciò nonostante non dovrete abbandonare la via del dialogo.

Nel lavoro sarete propositivi e con buone idee, grazie anche a Giove in trigono. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in congiunzione secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Anche se Venere non sarà più in ottimo aspetto, avrete ancora buone occasioni per costruire un rapporto soddisfacente. In ambito professionale Mercurio e Saturno vi daranno una mano, ma attenzione a Marte e Giove che si metteranno in mezzo tra voi e il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Acquario: profondità e sensibilità torneranno a far parte della vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo grazie a Venere in trigono. Single oppure no, il vostro interesse nei confronti della persona che amate crescerà sempre di più.

In ambito lavorativo Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi, ciò nonostante avrete abilità e conoscenze a sufficienza da evitare imprevisti e svolgere un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna vi darà una mano in questa giornata sul fronte amoroso. Secondo l'oroscopo però, con Venere in cattivo aspetto, prima o poi verranno alla luce alcuni problemi del vostro rapporto. Sul fronte professionale continuerete ad essere attivi e dinamici, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣