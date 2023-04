L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 aprile 2023. Curiosi di sapere quali saranno i segni vincenti e quelli meno fortunati in relazione alla giornata di questo martedì? Iniziamo pure a scoprirlo insieme passando a togliere il velo all'oroscopo di domani 4 aprile. A voi il piacere di scoprire il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Un martedì discreto si profila per voi nati sotto questo segno. Diciamo pure che sta per cominciare una fase estremamente favorevole per voi in amore, e ne assaporerete l’inizio osservando come il vostro partner sia completamente conquistato dalla vostra personalità.

Single, le rotte planetarie stanno prendendo una direzione per voi molto felice. Molte cose o situazioni seguiranno una dirittura d’arrivo all'insegna della fortuna. Tutto molto bene per quanto riguarda la vita sentimentale. Ne dà annuncio Saturno, pronto a donare un umore alto e la facilità di intendersi bene con l’ambiente circostante. buone nuove in arrivo da amici di vecchia data. Nel lavoro, sfodererete delle belle qualità: riuscirete a portare a termine con successo un progetto molto impegnativo.

Toro: ★★★. Giornata prevalentemente poco confortevole. Sarà quasi impossibile trovare un po' di pace in questo giorno: ultimamente state tirando fuori parecchie recriminazioni che potrebbero minare la vostra relazione.

State calmi, anche perché questa giornata non sembra andare per il verso giusto. Consolatevi col fatto che voi personalmente non potrete fare granché: fate forza sulla vostra razionalità, giusto per evitare discussioni inutili con il partner. Single, non siate titubanti ma seguite l'istinto, vedrete che arriverete molto lontano.

La presenza di Marte sarà sicuramente un ottimo segnale del fatto che le vostre possibilità saranno infinite e che potrete osare anche qualcosa di più nella vostra vita. Sul lavoro, avreste voglia e bisogno di delegare qualcosa ad altri, purtroppo, non troverete nessuno pronto a venirvi in soccorso.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 4 aprile porta in evidenza una previsione molto positiva.

In generale avrete delle occasioni amorose quasi indimenticabili. Magie d'amore primaverili stanno per ridestare sogni segreti: il giorno e la notte racchiuderanno influenze astrali propizie per concedere sensuali abbandoni tra le braccia di chi si ama; quest'ultimo/a sarà senz'altro ben disponibile a ricambiare coccolandovi come mai prima d'ora. Single, con Mercurio a favore vi si aprirà davanti una bella finestra di serenità. Vi sentirete più che mai disponibili a incontrare persone nuove, così, se si instaurasse una nuova amicizia, sarete veramente felici. Nel lavoro, iperattivi e pieni di idee e con i pianeti nel vostro cielo pronti a trasmettervi moltissima energia!

Oroscopo e stelle del 4 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Vi attende una giornata indimenticabile, forse avete paura di sconvolgere il partner con delle richieste strane, ma tranquilli, perché anch'egli (o anch'ella) ha sempre sperato che un giorno certe proposte gli venissero fatte, e sarà felicissimo/a di accontentarvi! Single, potrete approfittare del buon aspetto della Luna per iniziare una nuova relazione sentimentale, per scrivere una poesia oppure, se eventualmente ce ne fosse bisogno, per mettere pace nella vostra vita. Il cielo intorno a voi emanerà un senso di serenità e di saggezza, il che attirerà molti favori verso di voi. Con tempi così pacati e atteggiamenti non troppo esibizionistici, macinerete un’enorme quantità di lavoro.

Il tempo vi renderà giustizia di quello che saprete a realizzare.

Leone: ★★★★★. Questo martedì sarete in grado di stupire il partner, grazie ad una rinnovata vena passionale. Questa fase susciterà il desiderio di entrambi, che potrete rinvigorire grazie anche ad un pizzico di sana trasgressione. Single, incoraggiati da una persona che avete conosciuto da poco, vi lancerete mettendo in moto la classica carica di cavalleria, verso una conquista che sarà senz’altro vittoriosa. Sarà dunque impossibile non farsi prendere dal vostro trascinante entusiasmo, oppure lasciarsi catturare dalla vostra travolgente simpatia. Nel lavoro, un tocco di perfezionismo scorrerà nelle vostre vene, anche i colleghi saranno stupiti dal vostro ordine e dalla voglia di fare.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 4 aprile, porta in chiaro una giornata buona. Un clima pacato nella relazione di coppia vi caratterizzerà: sarete infatti interessati a costruire, edificare il vostro rapporto d’amore, eventualmente cercando di eliminare tutte quelle complicazioni inutili, le smancerie e le interferenze esterne che potrebbero disturbarlo. Single, una Luna complice dei vostri desideri vi farà avvicinare la persona che avete nella mente e nel cuore, riservandovi una serata sorprendente. In diversi ambiti sarete capaci di dare il meglio di voi stessi, senza risparmio alcuno. Nel lavoro, sarete decisi e coraggiosi: niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. Troverete anche dei punti in comune con chi avrà idee differenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di martedì 4 aprile.