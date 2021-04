Secondo le previsioni dell'oroscopo del 16 aprile, i nati sotto il segno della Bilancia riceveranno delle risposte molto attese. I Toro sono agitati, mentre Cancro e Pesci in gran forma.

Oroscopo 16 aprile ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: l'Oroscopo del 16 aprile denota un momento di svolta per i nati sotto questo segno. Oggi potreste ricevere una notizia che stavate aspettando da tempo, pertanto, potreste mostrarvi particolarmente nervosi. Non lasciate nulla al caso e non trascurate i piccoli dettagli in amore.

11° in classifica Vergine: non perdete di vista i vostri obiettivi.

Talvolta gli ostacoli della vita vi spingono a reinventarvi e a mettervi alla prova. Ebbene, accogliete di buon grado queste circostanze e prendete le situazioni di petto senza scappare dai problemi.

10° in classifica Toro: giornata turbolenta per quanto riguarda le emozioni. In questo periodo vi sentite un po' con l'umore ballerino e questo potrebbe portare alla nascita di qualche disguido. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci vuole buon senso e pazienza.

9° in classifica Leone: non siate troppo aggressivi nel manifestare la vostra opinione. Chi ha un parere opposto al vostro non deve essere visto come un potenziale nemico. Cercate di relazionarvi nel modo più sereno possibile con i colleghi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete in una fase alquanto complessa della vostra vita. Vi sentite giudicati dagli altri e questa è una cosa che non prendete mai di buon grado. Ad ogni modo, cercate di essere un po' meno permalosi e di non dare troppo peso alle critiche.

7° in classifica Ariete: alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti, potreste sentirvi come sulle montagne russe.

Per tale motivo, prendetevi il buono quando arriva. In campo professionale bisogna tenere gli occhi aperti nel caso in cui stiate per cominciare un nuovo progetto.

6° in classifica Sagittario: la mancanza di una persona cara potrebbe farsi sentire, tuttavia, non datevi per vinti. Cercate di trasformare questi sentimenti in qualcosa di positivo.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, presto dovrete prendere delle decisioni.

5° in classifica Capricorno: la vostra mente è attanagliata da mille pensieri. Cercate di fare un po' di ordine e di creare una scala di priorità. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, in questo periodo ci sono delle novità all'orizzonte.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Acquario: in amore è opportuno prendere delle decisioni. Cercate di non temporeggiare se siete innamorati di qualcuno. Nella vita bisogna prendere in considerazione il rischio e non avere paura di osare. In campo professionale siate più audaci.

3° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 16 aprile 2021 denota una giornata di ripresa per i nati sotto questo segno.

Sia in campo sentimentale sia professionale ci saranno dei miglioramenti, pertanto, tenete alto il vostro morale.

2° in classifica Cancro: ogni lasciata è persa, pertanto, tentate, rischiate e conquistate. Chi si ferma è perduto, pertanto, non lasciate spazio alle insicurezze. Gettatevi in nuovi progetti, anche se non tralasciate mai l'aspetto razionale.

1° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno vivranno una giornata all'insegna delle soddisfazioni. Tutto ciò che toccherete potrebbe trasformarsi in oro, pertanto, non esitate e non risparmiatevi. Anche in amore è un periodo estremamente promettente.