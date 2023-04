L'oroscopo per la settimana dal 24 al 30 aprile 2023 è pronto a illustrare le proprie previsioni. In particolare ci sono buone notizie in particolare per l'Ariete e il Toro, per gli altri segni ci sarà invece un po' di calo e di stanchezza.

La prima sestina

Ariete: settimana piena di soddisfazioni e di buone notizie. L'amore farà vivere tante emozioni, facilitate da molti spostamenti, viaggi e incontri.

Toro: la settimana sarà molto favorevole sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Ci sono probabilità di ricevere una buona proposta di lavoro e di fare incontri piacevoli nel week end.

Gemelli: sarà una settimana all'insegna della fortuna. Buone prospettive per chi cerca l'amore: ora tutto sarà più facile e non tarderanno buone occasioni per i Gemelli in cerca di un partner.

Cancro: non mancheranno forza ed energia per le nuove iniziative. Al momento ci si deve accontentare della positività delle giornate del week end e goderle a piene mani.

Leone: segnali di stanchezza e nervosismo soprattutto nel campo lavorativo. Ci si potrà rifare in amore, ambito in cui qualcuno potrebbe fare dei passi avanti nella ricerca del partner.

Vergine: bisogna concentrarsi sul lavoro. Questa sarà inoltre una settimana all'insegna del pessimismo. In amore arriveranno dubbi e quindi è meglio affidarsi al detto: "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio".

Meglio usare la razionalità che rimanere in balia dei sentimenti.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: per questa settimana ci vuole pazienza. La stanchezza si fa sentire, ma sarà ripagata dalla presenza di Venere nel segno che permetterà tanto amore con persone vicine.

Scorpione: sarà possibile qualche discussione e tensione in più sul lavoro.

Tuttavia alcuni potranno guardare il mondo da un'altra prospettiva e cogliere i momenti di tensione come nuove opportunità di crescita personale.

Sagittario: settimana poco fortunata. I nati del segno avranno l'occasione di riflettere sul proprio rapporto sentimentale e comprendere se il proprio partner è la persona giusta.

Capricorno: saranno giorni faticosi dal punto di vista lavorativo. La vostra dialettica comunque vi aiuterà a sbrogliare qualche situazione. Dal mese di maggio le cose andranno meglio, quindi è importante tenere duro per qualche giorno.

Acquario: sono possibili soddisfazioni in campo sentimentale nei primi giorni della settimana, con possibilità di nuovi incontri e piacevoli serate romantiche. Da metà settimana è possibile qualche fastidio dal punto di vista lavorativo.

Pesci: non è escluso qualche litigio con il partner. La fortuna arriva invece in ambito lavorativo, nel quale sono possibili le novità e i cambiamenti. Dal mese di maggio tutto diventerà più facile.