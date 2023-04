Nella festa dei lavoratori, l'oroscopo della giornata di lunedì 1° maggio vede un Cancro più rilassato con i progetti professionali sotto controllo, mentre Vergine potrà concentrarsi di più sulla propria vita sentimentale. Per il Toro sarà un buon momento per aprirsi e socializzare, mentre Pesci non sarà sempre d'accordo con l'opinione degli altri. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 1° maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 1° maggio 2023 segno per segno

Ariete: la prima giornata del mese si rivelerà abbastanza tranquilla e piacevole per i nati del segno.

Potrete dedicare più tempo ai vostri cari in questa giornata di festa, magari organizzando una piacevole scampagnata con il partner o in famiglia. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Vergine sarà il pretesto adatto per dare vita a una giornata splendida con la persona che amate. Se siete single potrebbe essere un buon momento per farsi trovare in giro, socializzare e conoscere nuove persone. Voto - 8️⃣

Gemelli: state tranquilli, la Luna in quadratura non porterà la vostra relazione di coppia ai ferri corti, ciò nonostante dovrete superare certi limiti. Il periodo sarà buono, per questo motivo non ci sarà alcuna ragione di essere così critici. Voto - 6️⃣

Cancro: siete arrivati alla fine di alcuni importanti progetti professionali.

Questa giornata di festa sarà dunque utile per potervi finalmente rilassare, godere di quanto di buono siete riusciti a fare e concentrarvi sulle vostre relazioni amorose e sociali. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile all'inizio di questo mese di maggio. Single oppure no, ci penserà il pianeta Venere a darvi quella marcia in più per fare colpo verso la persona che amate.

Anche se non lavorerete, penserete ancora ai vostri progetti, e all'esito di alcuni. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione sarà ciò di cui avrete bisogno per dare una scossa al vostro rapporto. Venere non sarà negativa per sempre, dunque sfruttate questo momento per aprirvi al dialogo e risollevare il vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Bilancia: per una volta potrete permettervi di staccare la spina in questa prima giornata di maggio e pensare al benessere della vostra vita sentimentale.

Con Venere in buon aspetto, potrete sicuramente dare vita a momenti pieni d'amore. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive. Godrete di una maggiore tranquillità in amore, e sarà la giornata adatta per vivere un rapporto più spensierato e affiatato al tempo stesso. Voto - 7️⃣

Sagittario: staccare dal lavoro potrebbe darvi più tempo per cercare di migliorare il vostro rapporto. Il fatto è che al momento non avrete una gran voglia di concentrarvi sul vostro rapporto. In ogni caso, abbiate pazienza, perché questo periodo buio non durerà per sempre. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale solida all'inizio di questa settimana per i nati del segno. Secondo l'oroscopo godrete di momenti teneri con il partner, ma anche voi cuori solitari apprezzerete la compagnia di amici e familiari, ma soprattutto di una persona in particolare.

Voto - 8️⃣

Acquario: dovrete darvi da fare in questo periodo per rafforzare il legame con la vostra anima gemella. Certo, Venere vi darà una mano ancora per qualche giorno, poi le occasioni d'amore potrebbero diminuire. Voto - 7️⃣

Pesci: potreste non essere sempre d'accordo con l'opinione degli altri in questa giornata di lunedì. Che si tratti del partner, di un parente o di un amico, ricordatevi sempre di rispettare l'opinione altrui, anche se non sarete favorevoli. Voto - 6️⃣