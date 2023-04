L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile è pronto a valutare la quarta e ultima settimana del mese in corso. Pronti a centrare obiettivi individuali e collettivi? Senz'altro molti di voi si troveranno a collaborare, condividere idee e magari anche a esplorare possibilità inaspettate. Al tempo stesso sarà importante considerare più di qualche punto di vista, impegnandosi su più fronti. Lunedì, martedì e mercoledì l'Oroscopo mette in risalto la Luna: dal segno del Cancro la Musa dei Poeti incoraggerà approcci a scopi sentimentali e risoluzioni pacifiche di rapporti in stallo.

La persistenza e la perseveranza in molti casi saranno necessari per raggiungere quello che più si desidera.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 24 a domenica 30 aprile e, nel contempo, a svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Molti di voi Bilancia, senz'altro, prenderanno un periodo di riposo a metà o alla fine di questa settimana: lo scopo? Nulla di che, solo un impellente bisogno di rifugiarsi nel proprio mondo interiore a riflettere. La settimana ad altri invece porterà sfide difficili in amore, ma non scoraggeranno certo quei "bilancini" coraggiosi: prenderete decisioni importanti con ottimismo, intraprendendo attività capaci di aiutare a raggiungere diversi obiettivi.

Tutto dipenderà da come saprete adattarvi alla pressione e al cambiamento, in modo da uscirne ancora più forti. Nel lavoro, usando creatività e intelligenza, molti del segno avranno buone possibilità di affrontare qualsiasi imprevisto.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ venerdì 28, sabato 29;

★★★★ lunedì 24, martedì 25, domenica 30;

★★★ giovedì 27 aprile;

★★ mercoledì 26 aprile 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

Questa settimana aspettatevi poco, quel poco però potrebbe essere assai interessante. Per quanto riguarda l'amore, molti saranno incoraggiati a essere più audaci e dare sfogo alla passione. Il lavoro invece offrirà opportunità creative e anche qualche piccola emozione. La famiglia e gli amici mostreranno un sincero senso di sostegno e solidarietà, fornendo supporto in eventuali momenti difficili.

Tuttavia, da evitare qualsiasi tipo di discussione ma concentrarsi sui propri obiettivi. A livello economico, potrebbe essere necessario qualche sacrificio per fare progressi. Con la necessaria dose di pazienza, molti nati sotto il segno dello Scorpione avranno discrete possibilità di successo specie a metà e fine settimana.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ mercoledì 26, sabato 29;

★★★★ martedì 25, giovedì 27, domenica 30;

★★★ venerdì 28 aprile;

★★ lunedì 24 aprile 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Per diverse le persone nate sotto il segno del Sagittario, questa settimana sarà un periodo di sfide, e molti dovranno essere pronti a superarle. Coloro che sono single potrebbero non incontrare l'amore della loro vita, questo si, ma possono comunque crescere con nuove esperienze.

Sul lavoro, cambiamenti e opportunità imprevisti potrebbero accadere, quindi è bene prepararsi a dovere in modo da essere pronti ad affrontare qualsiasi vicissitudine. In termini di famiglia e amicizia, alcune circostanze potrebbero causare tensione, quindi la comprensione reciproca e la fiducia saranno necessarie per risolvere diversi contenziosi. In talune circostanze vi sarà richiesta un bel po' di pazienza: non siate reticenti ma accettate di buon grado l'attesa, sperando in conclusioni positive.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 24, domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26, sabato 29;

★★★ giovedì 27 aprile;

★★ venerdì 28 aprile 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8.

Sarà una settimana di grande sviluppo, soprattutto in amore. Nelle relazioni di coppia, i Capricorno troveranno l'equilibrio giusto tra vita amorosa ed esigenze pratiche. C'è una bella energia intorno ai sentimenti, pertanto diverse coppie potranno godere di momenti assai piacevoli insieme alla persona cara. Sul piano del lavoro, è il momento di fare passi avanti sostanziali, acquisire più conoscenze e più competenze. Questa settimana molti nati del segno sentiranno un impulso a esplorare nuovi territori professionali, anche se dovranno tenere a freno parte delle proprie ambizioni: puntare in alto è bene, esagerare invece non è mai consigliato. Anche in famiglia è previsto un clima molto positivo.

Diversi Capricorno riusciranno a parlare chiaramente delle difficoltà interne, raggiungendo un ottimo equilibrio.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno martedì 25 aprile;

martedì 25 aprile; ★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, giovedì 27;

★★★★ venerdì 28 aprile;

★★★ sabato 29 aprile;

★★ domenica 30 aprile.

♒ Acquario: voto 7. In arrivo un periodo abbastanza gioioso e anche un pizzico fortunato. L'amore sarà benevolo verso molti di voi, rendendovi più felici e soddisfatti rispetto ai giorni scorsi. A livello lavorativo, i risultati saranno abbastanza apprezzati. L'abilità e l'esperienza acquisita saranno riconosciuti: probabile che una meritata ricompensa abbia già preso la strada che porta al vostro nominativo (chissà!).

La famiglia o qualsiasi altro tipo di rapporto saranno per molti un vero sostegno, un porto sicuro dove trovare conforto e consiglio. Faranno progressi le amicizie appena nate: pronti a organizzare incontri e a rafforzare ogni relazione? Siate positivi pensando alle opportunità che potrebbero arrivare, sfruttando al meglio eventuali possibilità. Gli sforzi che saranno fatti nel periodo presto saranno ben ripagati.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario.

Top del giorno mercoledì 26 aprile;

mercoledì 26 aprile; ★★★★★ martedì 25, giovedì 27;

★★★★ lunedì 24, venerdì 28;

★★★ domenica 30 aprile;

★★ sabato 29 aprile 2023.

♓ Pesci: voto 7. In preventivo una buona settimana davanti a voi. Diversi Pesci possono aspettarsi opportunità per mettersi in mostra; insomma, qualcosa di nuovo, di creativo, giusto per ridare valore al proprio lavoro.

In amore, molti finalmente riusciranno a ritagliarsi una buona fetta di tempo da investire nel rapporto con i propri cari. La famiglia pertanto offrirà grande supporto, con in primo piano i rapporti di amicizia a fare da indispensabile cornice. La parte finale della settimana porterà davvero grosse soddisfazioni a tutti, con progressi e miglioramenti capaci di ridare ottimismo e fiducia al futuro. Tutto sommato potrebbe davvero maturare una settimana sulla quale poter investire qualche bella speranza.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: