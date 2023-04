L'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 aprile prevede un po’ di tensione in amore per i nativi Sagittario, complice questo cielo poco agiato, mentre Vergine potrebbe avere un'insana ironia con il partner. Gemelli andrà alla grande con il partner grazie alla Luna e Venere, mentre la dolcezza e un cauto ottimismo faranno parte della vita dei nativi Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 24 al 30 aprile.

Previsioni oroscopo dal 24 al 30 aprile 2023 segno per segno

Ariete: la prossima settimana si rivelerà discreta e abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno.

Sarete in grado di mantenere un buon rapporto con il partner, vivendo momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di farvi comprendere facilmente, e sarà più semplice svolgere i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Toro: sarete simpatici e produttivi in questa settimana secondo l'oroscopo, con le idee giuste per riuscire a mettere insieme lavori ben fatti. In ambito sentimentale il rapporto tra voi e il partner non sarà così male, ciò nonostante dovrete fare attenzione tra le giornate di giovedì e sabato, quando la Luna sarà in cattivo aspetto, provocando qualche piccolo dissapore. Voto - 8️⃣

Gemelli: andrete alla grande in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana, forti di un cielo davvero favorevole, che riempirà le vostre giornate di romanticismo e bei ricordi.

Per quanto riguarda il lavoro nuovi stimoli vi terranno attivi, quasi mansioni di cimentarvi in nuovi incarichi da portare a termine con successo. Voto - 8️⃣

Cancro: potrete vivere una settimana piacevole in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Nelle prime giornate ci penserà la Luna a mettervi in sintonia con la persona che amate, costruendo un rapporto stabile.

In ambito lavorativo avrete buone idee, ma soprattutto una gran voglia di fare, utile per portare a termine i vostri incarichi. Voto - 7️⃣

Leone: dolcezza e romanticismo faranno parte della vostra vita durante questa settimana grazie a stelle favorevoli come la Luna e Venere. Single oppure no, potrebbero arrivare occasioni d'amore che non dovrete lasciarvi sfuggire.

In ambito lavorativo dovrete farvi coraggio, uscire dalla vostra zona di comfort e affrontare con il giusto atteggiamento nuove sfide. Voto - 8️⃣

Vergine: questo cielo non sarà dalla vostra parte in amore, ormai ve ne siete fatti una ragione. Per questo motivo, prendere la vostra vita sentimentale con questa vostra insana ironia non vi aiuterà a risolvere questa situazione problematica. Nel lavoro Mercurio e Marte vi aiuteranno. I vostri progetti andranno avanti, anche se l'entusiasmo non sarà a mille. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che partirà lentamente all'inizio della settimana a causa dell'astro argenteo in quadratura. Fortunatamente però, sarete in grado di riprendervi velocemente, grazie a Venere in trigono e alla stessa Luna che vi darà una mano, soprattutto verso il weekend.

In ambito lavorativo dovrete essere più incisivi e creativi in quel che fate per raggiungere i vostri obiettivi. Sarà inoltre importante non perdere di vista i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la settimana inizierà molto bene per voi grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Successivamente però, potreste vivere emozioni altalenanti tra voi e la vostra anima gemella, proprio a causa della Luna, che passerà dal segno nemico del Leone a quello amico della Vergine. In ambito lavorativo dovrete dimostrare maggior coerenza in quel che fate, e mettere insieme risultati più consistenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: continuerà a esserci tensione nel vostro rapporto sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Anche se la Luna vi darà una mano, con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli non sarà facile far valere le vostre emozioni. In ambito lavorativo le idee ci saranno, ma dovrete saperle esprimere correttamente per trasformarle in successi. Voto - 6️⃣

Capricorno: dovrete combattere contro di dispetti della Luna in questa prima parte di settimana. L'intesa tra voi e il partner tenderà a salire nuovamente a partire da giovedì, e anche voi cuori solitari sarete più in vena di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete consapevoli di quanto potete riuscire a svolgere, e con un po’ di fortuna da parte di Saturno e Mercurio, saprete svolgere nel migliore dei modi il vostro lavoro. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno, che vi darà grandi soddisfazioni anche in questa settimana.

Attenzione però all'avvicinarsi del weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Molto bene anche sul campo professionale grazie a Giove, che vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti e gestire eventuali imprevisti da parte di Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di riprendere fiato in amore e cercare di capire come risolvere eventuali dissapori tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo invece non avrete bisogno di consigli o spiegazioni per i vostri progetti, in quanto sarete in grado di dimostrare bene tutte le vostre abilità e competenze. Voto - 7️⃣