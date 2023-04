È arrivata la giornata di Pasqua 2023 per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo di questa domenica 9 aprile con le novità astrologiche e i cambiamenti attesi sia in amore che nel lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante, in particolare per i single del segno che vogliono vivere nuove avventure. Nel lavoro potrebbe arrivare una nuova proposta, siate pronti a tutto.

Toro: per i sentimenti rispetto agli inizi del mese ora avete le idee più chiare, ma attenzione ad eventuali distrazioni.

Fate valere le vostre idee. Nel lavoro inizia una nuova fase, chi ha un'attività in proprio o un contratto da onorare deve fare qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite ancora agitati, cresce un po' di agitazione soprattutto se siete in attesa di risposte. Nel lavoro è meglio rilassarsi più possibile, anche per chi lavorerà in questa giornata.

Cancro: in amore è una giornata che vi vedrà essere piuttosto stanchi, ci sono piccole ansie da dover superare. A livello lavorativo si ha voglia di far partire nuovi progetti, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Leone: in amore chi vive una storia importante ora sentirà una maggiore forza, attenzione solo a qualche piccola indecisione.

Nel lavoro ritroverete la voglia di fare e di ottenere di più.

Vergine: per i sentimenti è una fase che porta maggiore agitazione, ma comunque ritrovate la voglia di stare con gli altri. Nel lavoro è un periodo impegnativo che chiederà maggiore grinta da parte vostra.

Previsioni e oroscopo del 9 aprile 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale ci sono stati dei momenti non esaltanti, per questo è meglio non sollevare polemiche. Non sottovalutate le nuove idee. Nel lavoro è un periodo che vi permette di fare delle richieste ai superiori e di ottenere nuovi risultati.

Scorpione: a livello amoroso se una storia è nata da poco c'è ancora una fase di incertezza, ma potrebbe esserci comunque una sorpresa per voi. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte: portate avanti tutti gli impegni.

Sagittario: in amore avete superato diversi ostacoli, questo è un periodo che comunque porterà dei compromessi in una storia. Nel lavoro ci saranno molti stimoli adesso.

Capricorno: in amore è un momento interessante per gli incontri, siate più propositivi adesso. Nel lavoro Mercurio porterà dei cambiamenti, in particolare nella fase finale del mese.

Acquario: per i sentimenti è una giornata sottoposta a un certo stato di stress, gestite con attenzione tutto quello che state vivendo.

Nel lavoro è meglio non azzardare e quindi non fare nuovi investimenti adesso.

Pesce: in amore la mattinata è migliore del pomeriggio, nel complesso la giornata sarà interessante. Nel lavoro arrivano nuove conferme e complessivamente c'è un miglioramento.