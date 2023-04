L'oroscopo è pronto a dare le previsioni per tutti i segni zodiacali relativamente alla settimana compresa fra lunedì 8 e domenica 14 maggio 2023. Si preannunciano novità di vario tipo per tutti i 12 simboli astrologici, approfondiamo di seguito quali.

I primi sei segni dello Zodiaco

Ariete: da sempre vi siete occupati degli altri, caricandovi addosso tensioni, responsabilità e facendo tutto da soli: in questa settimana di maggio dovete iniziare a prendervi cura di voi stessi e dedicarvi tel tempo. Dal punto di vista lavorativo c'è positività anche se Giove ne segno vi fa da 'specchio' e vi mostra alcuni aspetti della realtà lavorativa che non potrebbero piacervi.

È il momento di essere sinceri con se stessi e sganciarsi da relazioni professionali faticose o che creano interferenze. I nati sotto il segno dell'Ariete continuano a essere in un'area buona per quanto riguarda l'amore. Non dovete perdere le occasioni che vi si presentano. Per i single è il momento di rimettere in moto la macchina relazionale e scoprire chi si sta interessando a voi. I vostri numeri fortunati sono l'1 e il 77.

Toro: durante questa seconda settimana di maggio, i nati sotto il segno del Toro devono andarci piano con le richieste e le 'voglie inespresse' perchè qualcuno attorno potrebbe storcere il naso. Sarebbe il caso di accompagnare in modo naturale i vostri desideri verso la meta, senza forzature.

Nella settimana non vi mancheranno le occasioni e iniziative e alcune trattative in corso andranno a segno. Guardate le cose con una prospettiva più lungimirante e otterrete maggiori risultati. La giornata di venerdì 12 potrebbe essere risolutoria per questioni immobiliari. In questo momento l'amore si sta affacciando alla finestra, ma ancora non si sta consolidando.

Dovrete attendere una o due settimane per verificare se è il vero amore. Intorno a martedì 9 alcune coppie potrebbero prendere una decisione importante per il loro futuro. I single faranno incontri passionali soprattutto nei giorni del 13 e 14 maggio. I vostri numeri fortunati sono il 14 e il 69.

Gemelli: i momenti di alti e bassi che vi hanno travolto la settimana scorsa stanno per finire e vi sentirete un po' appesi nel 'limbo'.

La Luna Piena in Scorpione di mercoledì 10 e giovedì 11 vi regalerà buone intuizioni per i prossimi passi da fare. In questa settimana siete voi il motore di voi stessi, capaci di creare le occasioni giuste sia nel lavoro che in campo affettivo. Nel lavoro le cose non stanno andando esattamente come pensavate, e dovrete mettere un po' più di impegno per trovare un accordo con colleghi e superiori. In amore prosegue un buon periodo per portare avanti progetti con il vostro partner, che però potrebbero subire variazioni in corso d'opera. Mercurio e Urano nel vostro segno fanno pensare a notizie o cambi di programma che in un primo momento potranno infastidirvi ma poi si riveleranno molto positive.

Siate elastici, perchè i 'fuori programma' possono portare sorprese inaspettatamente buone. Le storie sentimentali che nascono in questa settimana sono molto passionali: approfondite la conoscenza e guardata avanti. I vostri numeri fortunati sono il 78 e il 90.

Cancro: settimana di apertura per i nati sotto il segno del Cancro, che vedranno all'orizzonte tanti nuovi progetti. È una settimana in cui non dovete perdere la rotta e tenere ben saldo il timone e non rinunciare ai vostri obiettivi. Dal punto di vista lavorativo qualcuno di voi potrebbe fare un salto importante, ottenendo una promozione o una proposta allettante. Nella parte iniziale della settimana potreste vivere un confronto acceso con un vostro referente lavorativo, ma questa parentesi nervosa si scioglierà in un tempo brevissimo.

Ci saranno cambiamenti anche in campo affettivo. Potreste trovarvi ad affrontare questioni che riguardano la casa, come un trasloco per esempio, o i figli, trovandovi ad affrontare nuovi equilibri sia come genitori che come figli. In amore c'è un po' di incertezza. le nuove conoscenze non vi convinceranno fino in fondo, forse perchè l'altra persona è già impegnata o comunque non sembra interessata a un rapporto duraturo. Domenica 14 potrebbe essere la giornata dei confronti e dei chiarimenti. I vostri numeri fortunati sono il 33 e il 24.

Leone: l'ultima settimana dei nati sotto il segno del Leone è stata molto frenetica e ricca di importanti novità lavorative. Molti avranno ottenuto riconoscimenti o promozioni, altri avranno ricevuto incarichi di rilievo.

Il sole in Decima casa nel segno del Toro, porta molti frutti ma anche grandi carichi di responsabilità e fatica. Mercurio potrebbe creare qualche turbativa dal punto di vista finanziario. In amore recenti conoscenze iniziano ad avere contorni più precisi e seri: dopo la prima fase di giochi e ammiccamenti, dovrete decidere se andare fino in fondo e iniziare una storia vera e continuativa. Alcune coppie invece si sentono pronte per il passo verso il matrimonio, e iniziano a progettare il proprio futuro insieme. Qualcun altro potrà pensare ad un nuovo figlio in arrivo. Per chi sta cercando le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 sono le più 'proficue'. Le stesse giornate saranno generose per chi cerca l'amore.

I vostri numeri fortunati sono il 16 e il 74.

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine, in questa settimana, vedranno finalmente muoversi qualcosa e di sbloccare situazioni che si erano cristallizzate. La Luna in Scorpione vi porterà maggiore chiarezza d'intenti, determinazione e capacità persuasiva. Dalla prossima settimana anche Mercurio tornerà a favorirvi, facilitando soluzioni di accordi e contratti.Questa settimana la Luna Piena in Scorpione di anticiperà una 'nuova vita': sfruttate la giornata di mercoledì 10 per fissare incontri di lavoro o chiudere progetti aperti. Il periodo difficile passato negli ultimi due anni sta per finire, e troverete soluzioni a problematiche che vi hanno creato ansia grazie ad una persona esterna alla famiglia.

Marte potrebbe crearvi qualche difficoltà in amore: le coppie consolidate potrebbero avere discussioni risolvibili di ordine pratico e organizzativo. Chi sta cercando di risolvere una questione di cuore, questa settimana troverà la spinta giusta per alzare il telefono e chiarirsi con la persona amata. Il vostri numeri fortunati sono il 25 e l'82.

Gli ultimi sei segni dello zodiaco

Bilancia: nelle ultime settimane i nati sotto il segno della bilancia hanno dovuto sostenere con tenacia battaglie su tutti i fronti. Tuttavia la vostra ostinazione vi premierà con i primi risultati e tanta soddisfazione. da questa settimana le tue proposte, idee e iniziative in campo lavorativo verrano prese maggiormente in considerazione.

Vi ritroverete ad avere più voce in capitolo. Sarà un momento più che positivo in amore: tutte le relazioni instabili troveranno il proprio equilibrio con nuovi progetti di coppia. Anche i single riprendono quota. I nati sotto il segno della Bilancia sentono ancora di più di avere vicino un partner. Buone notizie tra venerdì 12 e sabato 13 per fare un buon incontro all'interno della cerchia di amicizie che già avete. I vostri numeri fortunati sono il 12 e il 5.

Scorpione: i nati sotto il segno dello Scorpione hanno la Luna nel proprio segno ed è un evento importantissimo. Grazie all'influenza della Luna prenderete decisioni molto importanti dal punto di vista lavorativo. Ascoltate più il vostro istinto che la vostra razionalità: non sbaglierete.

In amore sarete un po' irrequieti, perchè questi cambiamenti vi faranno entrare in contatto con voi stessi e le novità si ripercuoteranno anche in campo affettivo. La giornata di mercoledì 10 vi aiuterà a trovare un nuovo equilibrio, rassicurando i vostri partners che tutto sta andando per il meglio. I single che inizieranno storie in questi giorni, non ne saranno del tutto convinti. Tuttavia andate pian piano e non pretendete tutto e subito, come siete di solito abituati. I numeri fortunati sono l'88 e il 17.

Sagittario: Mercurio, Venere, Giove e Saturno sono tutti a favore dei nati nel segno del Sagittario. Siete arrivati a fare delle scelte di fondo, per garantirvi un avvenire più solido sotto il profilo economico-finanziario.

Per continuare a costruire positivamente nei vostri progetti lavorativi, dovrete mantenere un clima sereno e costruttivo. In amore dovrete accettare qualche compromesso, soprattutto se volete salvaguardare la tenuta della vostra relazione. Anche in amore come nel lavoro dovrete fare una scelta di fondo per ritrovare la vostra complicità con il partner. Lasciatevi alle spalle storie dolorose non andate a buon fine e concentratevi su ciò che di buono avete. Nelle giornate del 12 e 13 Cupido scoccherà le sue frecce e troverete l'amore che aspettavate. I vostri numeri fortunati sono il 47 e il 2.

Capricorno: per i nati sotto il segno del Capricorno questa settimana è l'alba di un nuovo inizio. Dalla prossima settimana Mercurio torna in posizione favorevole e potrete sbloccare situazioni difficili sia in campo lavorativo che sentimentale.

Chi ha intrapreso da poco una nuova carriera lavorativa, attraverserà un periodo faticoso, che però servirà a rafforzare la vostra posizione professionale. Bene anche l'amore: vi porrete con atteggiamento 'serio' perso storie nuove o iniziate da tempo. Dovrete affrontare queste nuove situazioni con grande serenità cercando di capire bene la direzione da prendere per non crearvi illusioni. Chi ha già una storia consolidata, non ha alcuna voglia di intraprendere nuove strade. I single, un po' oppressi da questioni lavorative complicate, non si troveranno in situazioni sentimentali facili. Durante il week end cercate di riposarvi e rilassarvi. I vostri numeri fortunati sono il 3 e il 39.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario escono definitivamente dai momenti di incertezza che hanno caratterizzato le ultime settimane. Vi troverete con piacevoli sorprese e una definizione certa dei vostri progetti per il futuro. A partire da venerdì 12 le situazioni incerte spariranno. Ottima anche la presenza di Marte e Giove nel segno: chi vorrà intraprendere una nuova esperienza lavorativa potrà farlo senza titubanze. Anche l'amore si rianima, soprattutto per i cuori solitari e per chi ha iniziato una nuova storia. Da questa settimana entrerete nel vivo di nuove frequentazioni e ci sarà spazio per spensieratezza e passione. Siete usciti da clima di incertezza e questo vi dà molta fiducia in voi stessi. Periodo molto positivo anche per le coppie più navigate. I vostri numeri fortunati sono il 44 e il 13.

Pesci: finalmente i nati sotto il segno dei Pesci potranno ritornare a mettere le ali e volare verso i propri sogni. La Luna in Scorpione vi darà la capacità di raggiungere positivamente i vostri obiettivi. Da questa settimana si parte con cambiamenti totali e se si vuole puntare in alto o avere qualcosa in più, bisogna azzardare. In questo clima di rinnovamento è importante guardare avanti anche negli affetti. Tutte le coppie consolidate hanno come comun denominatore la realizzazione di un sogno: il matrimonio, la nascita di un bimbo o una uova casa. potranno affacciarsi anche gli ex. Nulla vieta di riprovarci, se ve la sentite, per rilanciare revival passionali. Emozioni particolari tra mercoledì 10 e giovedì 11. I vostri numeri fortunati sono l'1 e il 15.