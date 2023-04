L'oroscopo del 2 maggio permette di conoscere alcune elementi relativi all'aspetto sentimentale e professionale dei dodici segni zodiacali. Nella classifica, al primo posto si trovano i Gemelli, mentre in ultima posizione c'è l'Ariete.

Previsioni zodiacali del 2 maggio: i primi sei segni in classifica

Gemelli (1° posto): l'Oroscopo del 2 maggio consegnerà il primo posto in classifica al vostro segno. Le stelle vi renderanno particolarmente romantici e sarete in grado di far sentire importante la persona amata. Sul lavoro potreste essere presi come esempio dai vostri superiori e da alcuni colleghi.

Toro (2° posto): la vostra dolce metà vi sarà particolarmente grata per il supporto che le concederete e per la vicinanza che dimostrerete di avere. Il lavoro vi potrebbe permettere di concretizzare alcune situazioni economiche che sembravano non potersi realizzare.

Vergine (3° posto): potreste far inquietare il partner per alcuni vostri atteggiamenti. Verso sera, però, riuscirete brillantemente a rendere piacevole la vostra relazione. Per quel che concerne il lavoro, dovrete essere più concentrati e sicuramente realizzerete alcuni vostri obiettivi primari.

Cancro (4° posto): risulterete essere particolarmente passionali e il vostro partner se ne accorgerà senza avere il minimo dubbio. Buone notizie sul lavoro, potreste avere una buona gratificazione economica.

Bilancia (5° posto): vi trovate particolarmente bene con la vostra dolce metà, cercate di mantenere a lungo questo stato di soddisfazione. Sul lavoro sappiate reggere ad alcune responsabilità che potrebbero farvi vacillare un pochino.

Acquario (6° posto): sarai particolarmente propenso alle coccole verso la tua dolce metà, bisognerà capire se lei sarà del tuo stesso avviso.

Non avrete una gran voglia di impegnarvi nel lavoro, cercate almeno di fare il minimo indispensabile.

Previsioni astrologiche del 2 maggio: le restanti posizioni

Leone (7° posto): potresti risultare abbastanza agitato, datti una calmata e cerca di non entrare sempre in polemica con la persona amata. Nel lavoro potreste ricevere un po' di ostilità da parte di alcuni colleghi che non vedono di buon occhio il vostro operato.

Pesci (8° posto): il partner potrebbe essere abbastanza soddisfatto della vostra relazione di coppia, cercate di non fargli cambiare idea in negativo. La sfera lavorativa potrebbe non riservarvi sorprese particolarmente positive. Niente di allarmante, ma attenzione agli errori.

Sagittario (9° posto): l'amore non andrà bene come voi speravate, la persona amata potrebbe mettervi il bastone tra le ruote e limitare alcuni vostri interessi. Sul lavoro risulterete essere particolarmente svogliati, cercate di mettere più impegno nelle vostre attività.

Capricorno (10° posto): la vostra dolce metà vorrebbe riempirvi di responsabilità che voi faticherete a sentire vostre. Chiaritevi bene con voi stessi e poi prendete delle decisioni nette.

Sul lavoro potreste accusare un po' di fatica e di stress, cercate di non strafare.

Scorpione (11° posto): potreste essere tesi e particolarmente irascibili. La persona amata, ovviamente, non apprezzerà e potrebbero scaturire delle polemiche. Anche sul lavoro risulterete ansiosi e poco aperti al dialogo.

Ariete (12° posto): alcune parole del vostro partner potrebbero farvi innervosire non poco. Proverete a mantenere il punto ma non sarà affatto semplice. Per quel che riguarda il lavoro vorrete stimoli nuovi e avventure più appaganti.