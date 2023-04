L'oroscopo di venerdì 1° maggio spiega in quale modo le stelle influenzeranno la prima giornata del mese per i segni zodiacali. Toro, Cancro e Leone avranno una marcia in più per realizzare dei progetti, mentre per Acquario e Vergine l'umore sarà un po' ballerino.

Oroscopo di venerdì 1° maggio: imprevisti per l'Ariete

Ariete: ci sarà un imprevisto che vi permetterà di sfoderare tutta la vostra abilità, ma riuscirete a risolvere alla grande la situazione. In amore, invece, potreste fare un incontro interessante ma che potrebbe portare delusioni.

Toro: il segreto di questa giornata è restare positivi.

Se penserete in modo ottimista concluderete un affare che vi sta a cuore da tempo. Se siete in coppia provate a essere più sinceri con il partner.

Gemelli: sarete portati a pensare più al lavoro che alla famiglia e questo non farà certo piacere alle persone che vi circondano. Provate a staccare da tutto e organizzare una giornata da trascorrere in relax.

Cancro: nuove emozioni vi aspettano in questo primo lunedì di maggio e una persona sarà in grado di accogliere i vostri pensieri che spesso faticate a condividere. Al lavoro ci saranno un po' di preoccupazioni.

Oroscopo del giorno: Scorpione romantico

Leone: si realizzerà quello che penserete, quindi sarà molto importante il vostro atteggiamento.

La creatività non vi manca, ma avrete il timore del giudizio degli altri potrebbe dare un freno a tutto.

Vergine: gli sbalzi d'umore non mancheranno e passerete dal voler progettare un futuro con il partner ad avere paura di fare un passo avanti. Dedicarvi agli altri potrebbe aiutare prima di tutto voi stessi.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia che sarete ipercritici nei confronti della persona amata che potrebbe sentirsi ferita.

Starà a voi farvi perdonare, magari organizzando una serata piacevole in cui farla sentire importante.

Scorpione: sarete decisamente più morbidi in amore e il romanticismo caratterizzerà questa giornata. Le stelle consigliano di contare fino a cento prima di parlare e soprattutto non confidatevi con persone inaffidabili.

Sagittario preoccupato per il lavoro, Pesci affettuosi

Sagittario: in amore tutto andrà bene se passerete dalle parole ai fatti e darete una dimostrazione concreta al partner. Continueranno le preoccupazioni che riguardano la sfera professionale.

Capricorno: vi lascerete andare a piacevoli abitudini e non sarete portati ad avventurarvi in nuove sfide. In amore, tuttavia, per le coppie in crisi è arrivato il tempo di decidere se voltare definitivamente pagina.

Acquario: l'umore non sarà dei migliori e l'unica cosa che potrete fare è organizzare la giornata in modo da mettervi pochissimo alla prova. Una bella passeggiata o un buon film saranno ottime alternative.

Pesci: questo per voi sarà un lunedì da trascorrere in famiglia e dedicare piccolo gesti alle persone più care. Se doveste trovarvi di fronte a una scelta, il consiglio è quello di fidarsi dell'istinto e seguire il cuore.