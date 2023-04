L'oroscopo di martedì 18 aprile spiega in che modo il cielo influenzerà la giornata di tutti i segni zodiacali. I più fortunati del giorno saranno Ariete, Sagittario e Leone. Non andrà tutto a gonfie vele per Vergine, Bilancia e Capricorno che avranno bisogno di riacquistare fiducia.

Oroscopo di martedì 18 aprile: Toro determinato e forte

Ariete: sarà una giornata decisamente fortunata, soprattutto per quanto riguarda gli affari e il lavoro. Potreste ricevere un'ottima occasione collegata ad uno spostamento. L'umore sarà alle stelle e questo farà bene anche all'amore.

Toro: ci sarà serenità in coppia e per i single qualche amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Ottime opportunità arriveranno anche dal fronte lavorativo i cui continuerete ad impegnarvi con determinazione e questo vi verrà riconosciuto.

Gemelli: una buona energia vi porterà a prendere molti impegni e a raggiungere puntualmente gli obiettivi. Con la persona amata ci sarà ancora qualche piccola discussione, ma tutto si risolverà in una serata molto romantica.

Cancro: potrebbero esserci ostacoli inaspettati che vi porteranno a rivedere gli impegni presi e questo vi porterà malumore. Sarete tentati di dare la responsabilità di quello che non va alle persone care, ma dovrete fare un mea culpa.

Oroscopo del giorno: Vergine ancora nell'ombra del passato

Leone: le stelle faciliteranno il vostro cammino e avrete la strada spianata verso nuovi obiettivi. Ci saranno traguardi importanti da raggiungere e per gli sportivi questo succederà anche in senso letterale. In amore regnerà la tranquillità.

Vergine: avrete ancora la testa tra le nuvole e questo vi renderà disorganizzati anche nel lavoro.

Dovete provare a superare questo momento e la prima cosa da fare è mettere da parte il passato e le sue delusioni e guardare avanti davvero.

Bilancia: un po' di ansia renderà questa giornata altalenante. Ci sarà un forte contrasto tra la vostra voglia di fare e la scarsa fiducia nei confronti dei colleghi e per questo dovrete trovare un equilibrio.

Fidatevi di più del vostro sesto senso.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia che sarete pieni di impegni, ma la cosa non vi dispiacerà affatto. Al lavoro emergeranno nuove possibilità per voi, mentre in amore sarete piuttosto diffidenti e non riuscirete a lasciarvi andare.

Sagittario in ripresa, Capricorno permaloso

Sagittario: sarà la giornata ideale per recuperare tutto il tempo perduto. L'ottimismo vi permetterà di esprimervi al meglio e riceverete molti apprezzamenti. In amore e in amicizia ritroverete la voglia e il piacere di stare insieme.

Capricorno: le stelle non saranno dalla vostra parte e sarà meglio rimandare le scelte importanti a tempi migliori. L'umore non sarà dei migliori neanche con le persone che vi circondano che dovranno stare attente a come parlarvi.

Acquario: l'energia non mancherà e potrebbe essere arrivato il momento giusto per mettere in atto quei cambiamenti a cui pensavate da un po'. Il modo ideale di trascorrere questa serata sarà divertirvi in compagnia degli amici.

Pesci: persone molto interessanti susciteranno la vostra curiosità e stringerete rapporti importanti. Inizieranno ad arrivare i risultati del lavoro svolto nelle ultime settimane. In amore c'è voglia di rinnovarsi, anche con il partner.