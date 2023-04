L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 aprile 2023. In programma l'ingresso della Luna in Ariete, foriera di novità e buone notizie ma solo per pochi segni. In ottimo aspetto il periodo in analisi anche per il segno del Leone: la posizione strategica del sestile Luna-Venere sullo scacchiere astrologico del periodo, senz'altro darà la possibilità a coloro che sono nati sotto il segno del Leone di portare a termine una notevole quantità di obbiettivi.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 18 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'arrivo della Luna nel vostro segno vi darà modo di vivrete momenti di particolare intensità con la dolce metà. Specialmente in serata, sempre grazie ad una "focosa" Luna, senz'altro potreste trascorrere una serata molto romantica con chi avete nel cuore (ribadiamo, con chi avete nel cuore; se trattasi, come speriamo, della stessa persona allora ben venga!). Se state sperimentando un primo approccio di relazione, avrete la possibilità di vivere un’intesa a due, connotata da un’atmosfera da fiaba. Single, una bella sorpresa potrebbe stupirvi e dare una marcia in più a questa giornata, già all'insegna del buon umore.

Accettate inviti e non abbiate paura di fare nuovi incontri: gli affanni di sempre saranno messi da parte almeno per un giorno. Enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata dal vostro lavoro. Tutto sarà facile e nulla vi peserà.

Toro: ★★★★. Giornata tranquilla. In alcuni casi vi avvicinerete molto più del solito ai sentimenti del partner, con il tocco giusto di delicatezza e seduzione.

Se aveste una relazione da poco, potrete certamente iniziare a mettere basi più solide alla storia, magari progettando mete comuni da vivere insieme alla prima occasione. Single, la persona giusta non è facile da incontrare, e lo sapete bene. Questo martedì, comunque, potrete star certi che esiste una seppur remota possibilità che qualcuno/a vi aspetti, nello stesso modo in cui voi lo desiderate.

Venere in questa giornata vi aiuterà a fare una conoscenza che potrebbe diventare molto importante. La Luna in generale porterà lievi miglioramenti e piccoli progressi in tutti i campi. Soprattutto nel settore professionale state maturando: l'effetto di questo processo comincerà ad essere ben visibile, facendo pensare ad un passo avanti nella carriera.

Gemelli: ★★★. La Luna in questi giorni potrebbe essere leggermente dispettosa nei confronti del vostro segno: sarà sicuramente portatrice di piccole tensioni all'interno del rapporto di coppia. Il vostro partner vorrebbe da voi maggiori sicurezze, ma in questo momento non siete in grado di garantire proprio un bel niente! Colpa del vostro cuore sempre molto indeciso, forse per paura di sbagliare ancora come (in alcuni casi) già successo in passato.

Single, per voi invece è molto importante sentirsi liberi di scegliere, anche se questo vuol dire andare incontro a discussioni con i vostri familiari. Venere in questo momento potrebbe rendervi abbastanza insofferenti alla solita routine, ma non per questo vorrete venir meno a tutte le promesse fatte in segreto a voi stessi. Sarà soprattutto sul lavoro che vi troverete a dover puntualizzare alcune cose. Farete bene a farlo, però sappiate che sarà molto scarsa l'efficacia.

Oroscopo e stelle del 18 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata indicativamente segnalata come sottotono. Se siete in coppia vi godrete questa giornata con la vostra dolce metà, cercano di ritrovare quell’intimità familiare che forse è venuta a mancare nell'ultimo periodo.

Agire in tal senso lo troverete molto coinvolgente, a patto di riuscirete con la vostra pazienza nel miracolo di armonizzare nei vostri desideri anche tutto il clan relativo al parentato stretto. Spesso trovate problemi nel far accettare alla famiglia, pienamente, la persona che avete scelto di avere come compagna di vita. Single, gli influssi armonici delle stelle garantiranno una giornata abbastanza serena, a tratti impreziosita da piccoli momenti di sano divertimento. Gli amici, poi, come sempre saranno una delle cose più piacevoli che la vita vi abbiam mai regalato: in questa giornata avrete una dimostrazione di questa loro importanza. Periodo dedicato al lavoro segnalato come abbastanza fluido, in qualche caso anche con ottimi risultati.

Non sarà difficile riuscire a scorrere sui binari di una buona produttività.

Leone: ★★★★★. Ottimo periodo in programma: pronti a sbancare su tutta la linea? La persona che avete scelto di avere come compagno di vita vi riempirà di delicatezze, colmandovi di letizia e di gioia. Mentre Nettuno vi renderà capaci di ripagare la vostra dolce metà con tutta l’affettività che merita. Single, una scoperta inattesa vi stupirà e vi sentirete anche piuttosto emozionati al riguardo, così se si parla di amore, sarà proprio questa persona, ad essere protagonista della vostra vita. Il vostro ruolo attuale sta semplicemente nel godervi ciò che vi circonda e ciò che vi accade, e in questo martedì, avrete la possibilità di comunicare con i vostri amici in maniera fluida, serena, e, come a voi più piace, con quella gentilezza d’animo per cui andate famosi.

Venere vi donerà l’affabilità per farvi ascoltare senza apparire, dai colleghi sul lavoro, senza risultare prepotenti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 18 aprile, mette sul piatto della previsione la possibilità che possa intervenire una buona giornata. Prospettive allettanti vi si presenteranno in amore: in questa giornata, sia che siate in un rapporto di lunga durata oppure legati da poco, magari ancora in fase iniziale, l’intesa di coppia sarà assicurata dalla discreta posizione delle stelle per il vostro segno. Nel corso del periodo potrebbero sortire eventi capaci di allontanare quasi per incanto quella temutissima noia. quasi sempre in agguato, specialmente nei rapporti di lunga data.

Single, grazie all'aspetto stabilizzante della Luna, sarete meno nervosi e forse anche più convinti che esista una luce in fondo al tunnel. Fidatevi quindi delle vostre sensazioni, anche perché non vi porteranno poi così lontani dalla verità. Le stelle sembrano guardare proprio voi, così sul lavoro: avrete, l'opportunità che tanto cercate, cioè quella di mettere in mostra la vostra professionalità. Presto otterrete credibilità e stima.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 aprile.