L'Oroscopo della giornata di giovedì 20 aprile prevede una splendente Luna nuova in Toro, segno particolarmente affiatato nei confronti del partner, mentre Cancro mostrerà il suo lato più tenero. Sarà un periodo prospero al lavoro per i Pesci, mentre Capricorno non smetterà di inseguire i propri sogni. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo della giornata di giovedì 20 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 20 aprile 2023 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo equilibrato per i nati del segno. Godrete della posizione favorevole di Venere, che vi metterà a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo approccerete i vostri progetti con la giusta serietà e impegno per raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, mostrerete maggior intesa e affiatamento nei confronti del partner. I single vivranno una giornata stimolante, da condividere con le persone che più amato. Per quanto riguarda il lavoro state vivendo una fase della vostra carriera interessante, che dovrete saper coltivare affinché possiate trarre beneficio. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole anche in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo. Single oppure no, godrete della posizione favorevole di Venere, utile per approfondire e fortificare il legame con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro gli impegni da portare a termine non vi mancheranno, dalla quale potrete ottenere buone gratificazioni. Voto - 9️⃣

Cancro: giornata stimolante in amore secondo l'oroscopo, merito di una rinnovata Luna in sestile. Avrete nuove idee e proposte da avanzare alla persona che amate, in grado di rinnovare il vostro rapporto.

In ambito lavorativo i vostri progetti saranno in una fase cruciale, e sarete chiamati a dare sempre il massimo. Voto - 8️⃣

Leone: vita di coppia messa in dubbio dalla Luna in quadratura. Anche voi single potreste non essere così in vena di sentimenti. Non dovrete però farvi carico dei problemi di persone che non ruotano nella vostra vita.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti avranno più valenza di altri, ciò nonostante sarà comunque importante non lasciarli indietro. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Toro vi darà una mano sul fronte sentimentale in questa giornata di giovedì. Farete molti programmi, ma sarà necessario prima sistemare alcune cose con il partner prima di godere appieno del vostro rapporto. Sul fronte professionale tenete a bada le spese, altrimenti non riuscirete a rimettervi in pari. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali soddisfacenti in ambito amoroso per voi grazie a Venere in trigono. Riuscirete a vivere il vostro rapporto con intesa e maturità, aiutandovi con la persona che amate per costruire un rapporto solido.

Sul fronte professionale coltivate poche idee, e concentratevi su quei progetti che sono più alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Scorpione: buon senso e maturità saranno molto importanti in questo periodo per preservare quanto di buono siete riusciti a fare finora, sia in amore che al lavoro. I vostri progetti avranno bisogno della giusta cura affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Con il partner ci sarà una discreta complicità, ma attenzione alla Luna in opposizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di giovedì positiva in ambito lavorativo grazie a Giove. Darete grande valore ai vostri progetti professionali, puntando solamente al meglio. In amore invece dovrete essere più attenti a quello che fate, perché con il partner non sempre potrebbe esserci sintonia a causa di Venere opposta.

Voto - 6️⃣

Capricorno: non smetterete di inseguire i vostri sogni, soprattutto in ambito lavorativo. Nonostante Giove in quadratura, il sostegno di stelle come Mercurio sarà importante per portare avanti i vostri progetti. In ambito amoroso ci penserà la Luna a stimolare il rapporto con il partner, ciò nonostante sarà comunque importante non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Acquario: peccato per questa Luna in quadratura dal segno del Toro che calerà un po’ l'intesa con il partner. Fortunatamente avrete ancora Venere a favore, dunque, single oppure no, non date troppo peso ad alcune frasi non veritiere, che possono compromettere il vostro rapporto. Nel lavoro ambirete ancora in alto e, nonostante Mercurio in quadratura, cercherete di dare il massimo.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un periodo prospero al lavoro per i nati del segno, grazie anche alla posizione favorevole di stelle come Mercurio e Marte. In amore la Luna in sestile vi darà una mano a rendere più stabile il vostro rapporto, ma con Venere in quadratura bisognerà avere molta pazienza. Voto - 7️⃣