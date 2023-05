Durante la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 maggio su Canale 5, Christopher Leoni si è reso protagonista di una gaffe. Il concorrente dopo aver visto arrivare su Playa Sant'Elena Helena Prestes e Nikita Pelizon (ospite), ha spiegato che non voleva essere eliminato per "sfamare" le due ragazze. A quel punto è intervenuta Ilary Blasi e ha chiesto di proseguire senza entrare nei dettagli.

La gaffe di Leoni

Al momento del verdetto del televoto, Helena Prestes è stata eliminata contro Fabio Ricci e Pamela Camassa. Dunque, la concorrente è stata costretta ad abbandonare Playa Tosta per andare in esilio su Playa Sant'Elena.

Una volta arrivata sulla nuova isola con l'amica Nikita Pelizon, Ilary Blasi ha annunciato un televoto flash tra Christopher Leoni e Gianmaria Sainato: i due concorrenti si trovavano già in esilio. Al momento di fare un appello per rimanere in gioco a L'Isola dei Famosi, Christopher Leoni si è reso protagonista di una gaffe: "Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze". A quel punto la conduttrice e i due opinionisti hanno colto il senso della premessa del concorrente e quest'ultimo ha aggiunto: "Con il pesce". In un secondo momento Christopher Leoni si è corretto, spiegando che intendeva la pesca.

Ilary Blasi è intervenuta e ha chiesto di andare avanti senza aggiungere altro, in modo da evitare doppi sensi inutili.

C: "Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze"

"In che senso sfamare??"

C:" Con il pesce..."

CHIUDERE CHIUDERE#isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/JxQ42Off4m — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) May 22, 2023

Christopher è il primo naufrago eliminato dal televoto

La conduttrice ha spiegato che il concorrente meno votato sarebbe stato eliminato da L'Isola dei Famosi.

Al momento del verdetto finale, Christopher Leoni ha ottenuto solamente il 35% di voti contro il 65% di Gianmaria Sainato. Dunque, Leoni è stato il primo naufrago ad essere eliminato dal reality show per mano del televoto.

Fino ad oggi, tutti i concorrenti che hanno abbandonato il programma si sono ritirati per motivi di salute.

Helena Prestes ritrova l'amica Nikita in Honduras ma finisce in esilio

Nel corso della sesta puntata, si trovavano al televoto Helena Prestes, Fabio Ricci e Pamala Camassa.

Durante la diretta sono arrivati in Honduras per fare una sorpresa Aldo Montano e Nikita Pelizon. Quest'ultima ha avuto la possibilità di riabbracciare Helena, ma al momento del televoto la modella brasiliana è stata costretta ad abbandonare Playa Tosta. Attualmente, Helena su trova in esilio su Playa Sant'Elena solamente con l'amica: Christopher Leoni è stato eliminato, mentre Gianmaria ha avuto la possibilità di tornare dai suoi compagni d'avventura. Per quanto riguarda il resto dei naufraghi rimasti in gioco, giocheranno tutti contro tutti e sono approdati su Playa Fantasma.