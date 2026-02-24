Durante la conferenza stampa di Juve-Galatasaray, Luciano Spalletti ha chiamato a sostegno i tifosi bianconeri visto che si tratta di una partita molto delicata. In merito alla critiche ricevute da Michele Di Gregorio, il tecnico di Certaldo ha affermato: "Bisogna accettare di essere disprezzati". All'andata la "Vecchia Signora" è uscita sconfitta per 5-2, quindi il passaggio del turno agli ottavi di Champions League resta molto complicato.

Le parole di Luciano Spalletti prima di Juve-Galatasaray

Il 25 febbraio presso l'Allianz Stadium di Torino, la Juventus sarà chiamata a rispondere al 5-2 di Istanbul per approdare al turno successivo della competizione europea.

Alla vigilia del match, il tecnico Luciano Spalletti ha parlato della delicata situazione che sta vivendo il portiere titolare: "Le critiche ricevute da Di Gregorio? Dobbiamo sviluppare la capacità di accettare di essere disprezzati. A livello di gruppo non diamo in pasto nessuno alle critiche, dividiamo tutto in parti uguali. Il modo di ragionare è questo: io non devo far tirare in porta l'avversario o non passarla in quel modo, ognuno di noi ha responsabilità". Al tempo stesso il tecnico ha lasciato intendere che probabilmente Michele Di Gregorio verrà sostituito da Mattia Perin. Per quanto riguarda gli altri convocati, Bremer ci sarà anche se partirà dalla panchina mentre Yldiz ha chiesto di esserci a tutti i costi; a sinistra invece rimane il dubbio vista la squalifica di Cabal e Cambiaso.

Infine Spalletti ha spiegato che la partita è possibile riportarla sul binario giusto, ma la squadra deve entrare in campo con la consapevolezza di segnare almeno un gol.

Il parere dei tifosi bianconeri

Su X, da diverse settimane a questa parte non si fa altro che leggere critiche all'indirizzo di Michele Di Gregorio. Stando allo stato d'animo della maggior parte dei tifosi bianconeri alcuni gol potevano essere evitati se in porta non ci fosse stato l'attuale portiere.

Un utente ha affermato: "Purtroppo sta diventando un caso". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Di Gregorio non ne para una che sia una, Kelly nella versione Mottiana.. decisamente possiamo definirla in generale una Juve bruttissima e senza un senso logico.

La più brutta di Spalletti, oltre il risultato, proprio malissimo in campo". Un tifoso ha invece commentato: "So già che domani saluteremo la competizione, perché di due portieri non ne abbiamo uno valido".