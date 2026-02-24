Riccardo Stimolo era nuovamente finito al centro delle polemiche per via di un gesto volgare commesso nella casetta di Amici 25. Sebbene il cantante abbia precisato che il gesto non era riferito al compagno di classe Alessio Di Ponzio ma ad Elena, sul web la polemica non sembra essersi placata: "Imbarazzante". Secondo alcuni, Stimolo dovrebbe subire un provvedimento disciplinare.

Amici 25: utenti critici con Riccardo

Su X, diversi utenti hanno criticato Riccardo Stimolo nonostante il cantante abbia precisato che il gesto volgare non era rivolto ad Alessio Di Ponzio ma ad Elena.

Un utente ha affermato: "Quando la toppa è peggiore del buco". Un altro utente invece si è schierato dalla parte di Stimolo: "Era palese che non era un gesto riferito ad Alessio e che non avesse detto quella parola perché la produzione sarebbe intervenuta ma ormai le persone sono ossessionate. Questo ragazzo si è preso i peggiori insulti ma è stato tutto travisato e ingigantito". Un fan di Amici ha scritto: "Certo quindi fare un gesto simile ad una ragazza va bene?". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Guarda caso Riccardo si è giustificato dicendo che il gesto non fosse indirizzato ad Alessio ma ad Elena. Tra l'altro rimane un gesto volgarissimo". "È tutto così imbarazzante", ha invece concluso un fan del talent show di Maria De Filippi.

Il gesto di Riccardo non era riferito ad Alessio ma bensì ad Elena in maniera scherzosa.



Alessio risponde: “lo so benissimo che non era rivolto a me, ne abbiamo già parlato” #Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 23, 2026

Il precedente

Tutto ha avuto inizio sul web, quando diversi spettatori di Amici di Maria hanno visto che Riccardo Stimolo ha mimato un gesto volgare.

Dal momento che il cantante stava discutendo con Alessio Di Ponzio, gli spettatore del talent show di Canale 5 hanno ipotizzato che fosse rivolto al compagno di classe. Nel corso di un confronto chiarificatore, Riccardo ha precisato che non si trattava di un gesto omofobo ma al contrario era rivolto ad Elena. Stimolo a sua volta ha criticato Alessio di non aver fatto nulla quando tutti lo attaccavano: "Tutti sono venuti a chiedermi come stessi, tu no".

Dispiaciuto per l'accaduto Alesio ha spiegato che pensando che si trattasse di un gesto per deriderlo ha preferito rimanere in disparte, ma dopo il confronto si è scusato: "Non sapevo come approcciarmi con te, perché pensavo che fosse rivolto a me".