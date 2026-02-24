C'è grande attesa per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. In occasione della conferenza stampa di oggi martedì 24 febbraio, Carlo Conti ha annunciato un'ospite a sorpresa: Kabir Bedi. L'80enne ben 50 anni fa ha vestito i panni di Sandokan, quindi incontrerà Can Yaman che di recente ha interpretato lo stesso ruolo nel remake andato in onda su Rai 1 a dicembre.

Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti

Nella conferenza stampa odierna, Carlo Conti in qualità di conduttore e direttore artistico ha annunciato un'ospite a sorpresa: Kabir Bedi.

L'80enne indiano si ritroverà sul palco insieme a Can Yaman: i due a distanza di 50 anni hanno vestito i panni di Sandokan. Dunque c'è grande attesa fra gli spettatori della kermesse canora di vedere i due attori.

In occasione della prima serata, arrivano sul palco dell'Ariston: Can Yaman e Kabir Bedi come co-conduttori e affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini. Tra gli ospiti c'è Tiziano Ferro ed il vincitore dell'edizione precedente Olly che canterà Balorda Nostalgia.

Entusiasmo da parte degli utenti del web

L'incontro tra Can Yaman e Kabir Bedi è stato accolto con grande entusiasmo dagli utenti del web.

Un fan di Sanremo 2026 ha affermato: "Che bello rivedere i due Sandokan sullo stesso palco". Un altro utente ha affermato: "Solo Carlo Conti poteva tirarci fuori il confronto fra i due pirati. Adoro". Un telespettatore ha commentato: "Mi dispiace per l'attore turco, ma il vero Sandokan sarà solo e sempre Kabir Bedi".

Tra i vari utenti c'è chi si è detto impaziente di vedere i due attori insieme: "Mi aspetto un siparietto visto che l'ironia non manca da parte di nessuno dei due". Un altro utente ha invece ironizzato: "Probabilmente Can Yaman non sa neanche chi sia Kabir Bedi". Uno spettatore ha affermato: "Finalmente Bedi arriva sul palco dell'Ariston". Un telespettatore ha commentato: "Sono già sintonizzata su Rai 1 per vedere l'incontro supremo tra i due Sandokan". Un giornalista ha affermato: "Fossi stato in Carlo Conti avrei tenuto segreta la notizia di Kabir Bedi per creare l'effetto wow". Infine c'è chi ha concluso: "Si poteva fare sicuramente meglio con Bedi, ma credo che questo incontro piacerà alle vecchie e alle nuove generazioni".