Lunedì 8 maggio troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, nel frattempo il Sole, Mercurio, Urano e il Nodo Nord transiteranno nell'orbita del Toro. Marte assieme a Venere, intanto, resteranno stabili in Cancro, così come Saturno insieme a Nettuno permarranno nel segno dei Pesci. Plutone, infine, continuerà la sosta in Acquario come Giove protrarrà il moto in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno entusiasmante per Leone e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: briosi. Secondo l'oroscopo di lunedì 8 maggio, i nati Ariete potranno godere di un eccelso tono umorale che, soprattutto in ambito famigliare, risulterà contagioso e li aiuterà anche a spazzare via alcuni attriti pregressi con le persone care.

2° posto Toro: pazienti. La qualità cardine dei nati Toro in questo giorno che inaugura la settimana sarà, c'è da scommetterci, la pazienza, in quanto il segno Fisso si renderà conto che forzare i tempi bruciando le tappe si rivelerebbe deleterio.

3° posto Capricorno: shopping. Ottime le effemeridi nelle ventiquattro ore in questione per i nati Capricorno che vorranno cimentarsi nell'acquisto di qualche oggetto inerente la sfera dei loro hobby e delle loro passioni.

I mezzani

4° posto Sagittario: primo passo. Spinti da una probabile irrefrenabile voglia di essere in armonia col mondo circostante, i nati Sagittario questo lunedì avranno buone chance di fare il primo passo alla ricerca di riappacificarsi con una persona verso la quale il clima era gelido da un po'.

5° posto Vergine: generosi. La settimana potrebbe iniziare coi nati Vergine che prendono due piccioni con una fava, in quanto avranno l'opportunità di sistemare la mansarda o la cantina e, di conseguenza, donare alcuni oggetti in disuso a chi potrà dargli nuova vita.

6° posto Acquario: organizzati. Tra le priorità dei nati Acquario in questo giorno di maggio ci sarà probabilmente l'organizzazione certosina delle attività quotidiane, in quanto il segno d'Aria cercherà di far combaciare gli impegni in modo da poter svolgere più compiti possibili.

7° posto Bilancia: straniti. L'atteggiamento dell'amato parrà accendere i sospetti dei nati Bilancia, con quest'ultimi che s'interrogheranno se lo stesso stia frequentando un'altra persona o meno, salvo poi accorgersi che si trattava di un fraintendimento.

8° posto Scorpione: zavorre da eliminare. L'8 maggio i nati Scorpione potrebbero tendere a liberarsi di una zavorra emotiva non indifferente e ciò, di conseguenza, li porterà a mettere in campo una schiettezza, forse brutale, ma decisamente rigenerante.

9° posto Cancro: nostalgici. Arroccarsi su vecchi pensieri senza riuscire a far fluire la mente come dovrebbe sarà, c'è da scommetterci, l'alea che correranno i nati Cancro in questa giornata primaverile, specialmente il primo decano che parrà risultare il più malinconico di tutti.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: finanze flop. Probabile semaforo acceso sul rosso per il bottino economico di casa Gemelli questo lunedì, coi nativi che farebbero meglio a vagliare con attenzione entrare e uscite finanziarie, così da scongiurare inutili e ulteriori perdite in tal senso.

11° posto Leone: dietro le quinte. Alla stregua di un teatrante che attende dietro le quinte il proprio turno per esibirsi, i nati Leone sembreranno non avere granché spazio di manovra in questa giornata di maggio, col parterre astrale che suggerirà loro di occuparsi soltanto delle mansioni che possono svolgere con la mano sinistra.

12° posto Pesci: costrizioni. L'ambiente domestico potrebbe rappresentare il tallone d'Achille dei nati Pesci questo lunedì, in quanto il segno Mutevole si ritroverà costretto, dal partner, da un genitore o da un fratello, a svolgere alcune attività ben poco entusiasmanti.