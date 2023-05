L'oroscopo della giornata di domenica 7 maggio vedrà un Sagittario più sicuro di sé grazie alla Luna in buon aspetto, mentre la Vergine non dovrà lasciare che i pensieri negativi prendano il sopravvento. Il Leone si mostrerà generoso con il partner, mentre il Toro sarà pragmatico e pieno di iniziative.

Vediamo adesso nel dettaglio tutte le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 7 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 7 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile in quest'ultima giornata della settimana. La Luna porterà buone emozioni tra voi e il partner.

Di contro Venere sta nelle prossime ore sarà sfavorevole, dunque attenzione a come potrebbe evolversi il vostro rapporto. In ambito lavorativo Giove vi darà una mano, ciò nonostante sarà meglio non mettervi contro i vostri colleghi. Voto - 7️⃣

Toro: periodo migliore in amore per voi nativi del segno. La Luna non sarà più sfavorevole, e il pianeta dell'amore presto vi permetterà di vivere buone sensazioni con la persona che amate. Sul fronte professionale sarete sempre pragmatici e pieni di idee e iniziative che possano permettervi di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: preparatevi a salutare il pianeta dell'amore. La settimana si concluderà con la Luna in opposizione, e l'intesa tra voi e il partner potrebbe calare.

In ambito lavorativo sarete più rilassati e con idee tutto sommato buone per i vostri progetti grazie a Giove, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una giornata calma per voi e la vostra anima gemella, in attesa che arrivi il pianeta Venere nel vostro segno zodiacale. Godetevi dunque questa domenica, perché le prossime ore saranno davvero entusiasmanti.

Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, e sarete più rilassati e concentrati. Voto - 8️⃣

Leone: sarete più generosi nei confronti del partner grazie alla Luna in trigono. Anche voi single vi mostrerete più disponibili nei confronti di amici e familiari, costruendo un rapporto solido. In ambito lavorativo piccole soddisfazioni arriveranno, anche se voi sarete alla ricerca di qualcosa di più soddisfacente.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna e Venere saranno ancora negativi per voi nativi del segno, ma non ancora per molto. In ogni caso, sarà importante non lasciarvi prendere da pensieri negativi, che possano mettere in crisi il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarà una giornata piuttosto movimentata, e grazie a Mercurio e Giove raggiungerete buoni risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali valide dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno, anche se presto il pianeta Venere sarà in una posizione scomoda per voi. Single oppure no, amate la vostra fiamma, ma senza mai imporre la vostra volontà. In ambito lavorativo non sarà il periodo adatto per correre dei rischi. Meglio dedicarsi a progetti dove siete più ferrati.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna non sarà più devi vostri in questa giornata di domenica, ciò nonostante voi siete in attesa che arrivi Venere in buon aspetto per iniziare a pensare più in grande per la vostra vita sentimentale. Nel lavoro invece faticherete ancora a prendere il volo considerato Mercurio in cattivo aspetto, ma questo non vorrà dire che non potete buttare giù buone idee. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi permetterà di mostrarvi più sicuri di voi stessi. Venere inoltre non sarà più negativa nei vostri confronti, e la prossima settimana potrebbe finalmente procedere per il verso giusto per la vostra storia d'amore. Settore professionale stabile grazie a Giove in trigono dal segno dell'Ariete, che vi aiuterà nelle vostre faccende quotidiane.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una domenica discreta per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, ciò nonostante sappiate che Venere nelle prossime ore si troverà in opposizione dal segno del Cancro, e potrebbe dare inizio a un periodo burrascoso per voi e la vostra anima gemella. Stabile invece il settore professionale, grazie a Mercurio in trigono che porterà idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: concluderete la settimana al meglio per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna e Venere entrambi in ottimo aspetto. Anche se questo cielo cambierà radicalmente nelle prossime ore, potrete contare su un rapporto davvero solido. Nel lavoro avrete buone capacità, ma non dovrete avere la foga di buttarvi in idee che potrebbero rivelarsi rischiose.

Voto - 8️⃣

Pesci: ultime ore di Venere negativa per voi nativi del segno. Single oppure no, prossimamente riuscirete a recuperare terreno, risolvere eventuali errori commessi in precedenza e ristabilire un rapporto sereno. In ambito lavorativo continuerete a essere sulla cresta dell'onda grazie a queste favorevoli. Voto - 7️⃣