L'oroscopo della giornata di venerdì 19 maggio prevede un Leone più comunicativo con il partner, cercando di stabilire un rapporto sano, mentre Scorpione continuerà a mordere in amore. Gemelli potrà contare sul sostegno della Luna per dare inizio a un piacevole weekend, mentre i nativi Pesci saranno mossi da un'irrefrenabile voglia di fare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 19 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 19 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna tornerà ad agire a vostro favore all'inizio di questa giornata di venerdì.

Ciò nonostante Venere sarà ancora in quadratura dal segno del Cancro, e non sempre i vostri sforzi romantici verranno ricompensati. In ambito lavorativo sarete attivi e al corrente della vostra situazione attuale. Questo cielo sarà anonimo, per cui se volete fare bene, non dovrete correre. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di venerdì. Anche se la Luna non sarà più nel vostro cielo, potrete contare sul pianeta Venere per vivere con il sorriso la vostra storia d'amore. Sul fronte professionale Giove e Mercurio vi garantiranno buoni risultati. Dovrete solo dimostrare il vostro impegno. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione vi permetterà di dare inizio a uno splendido weekend.

Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, il rapporto con la vostra anima gemella splenderà, e non vi farete mancare nulla per vivere al meglio questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro non fatevi prendere dall'ansia se al momento non arrivano grandissimi risultati. Presto tornerete sulla cresta dell'onda. Voto - 8️⃣

Cancro: non potrete chiedere di meglio in questo periodo fiorente per quanto riguarda i sentimenti, ma non solo.

Single oppure no, l'amore busserà alla vostra porta. Toccherà a voi decidere se aprire oppure no. Sul fronte professionale inizierete a vedere i frutti del vostro duro lavoro, e con l'aiuto di Giove e Mercurio le soddisfazioni arriveranno. Voto - 8️⃣

Leone: l'astro argenteo tornerà ad essere favorevole a partire da questa giornata di venerdì, e vi renderà più comunicativi nei confronti del partner.

Anche voi single vi sentirete a vostro agio, trovando le giuste parole per conquistare la vostra fiamma. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero prendere una piega inaspettata a causa di Giove e Mercurio in quadratura. Attenzione a come si evolverà la situazione. Voto - 7️⃣

Vergine: la vostra gentilezza potrebbe venire meno a causa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Single oppure no, fare i romanticoni potrebbe non essere sufficiente per conquistare la vostra fiamma. Sul fronte professionale invece sarà un buon momento per scommettere su di voi e cercare di mettervi in una posizione più agiata, proponendo progetti davvero interessanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale più appagante in questa giornata di venerdì.

La Luna renderà meno complicato del solito il vostro rapporto con il partner. In ogni caso, ricordatevi che con Venere in quadratura non potrete pretendere di riparare e vivere al meglio il vostro rapporto in uno schiocco di dita. Nel lavoro sarete abbastanza produttivi, ma ogni tanto potreste lasciarvi andare a qualche distrazione di troppo. Voto - 6️⃣

Scorpione: vi porterete dietro gli effetti negativi della Luna secondo l'oroscopo di venerdì. In amore continuerete a mordere, ma sappiate che in questo modo non potrete risanare un rapporto, soprattutto considerato che non siete dalla parte della ragione. Nel lavoro attenzione a non mostrare troppa pigrizia. Cercate inoltre di metterci la giusta cura nei vostri progetti.

Voto - 5️⃣

Sagittario: periodo in calo sul fronte sentimentale, colpa della Luna in opposizione dal segno dei Gemelli. Single oppure no, non sempre sarete sicuri dei sentimenti che provate nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale potrete mettere insieme buoni progetti soltanto grazie al vostro impegno. Sarà necessario dunque non dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata difficile in ambito amoroso. Venere non mollerà la presa dal segno del Cancro. Comunicare con la vostra anima gemella potrebbe non essere facile, considerato che voi per primi potreste infiammarvi facilmente. Sul fronte professionale Giove e Mercurio in trigono vi metteranno nelle condizioni giuste per portare avanti i vostri progetti.

Ciò vi permetterà anche di distrarvi e di fuggire, solo momentaneamente, dai vostri problemi privati. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un venerdì positivo in amore secondo l'oroscopo. L'impulso romantico sarà in voi, e vi spingerà a dare maggiore importanza alla vostra storia d'amore. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi al momento, e preservare quanto di buono siete riusciti a fare. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete mossi da un'irrefrenabile voglia di fare in questa giornata di venerdì, utile soprattutto in ambito professionale per mettere sul piatto progetti davvero ben fatti. In amore, invecee, questa giornata potrebbe non soddisfarvi appieno a causa della Luna in quadratura. Venere sarà dalla vostra parte, ciò nonostante meglio non spingersi troppo oltre. Voto - 7️⃣