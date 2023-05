L'oroscopo del 15 maggio 2023 consiglia ai nati Vergine di mantenere la calma il più a lungo possibile. Per i nati sotto il segno dei Pesci è arrivato il momento di fare una profonda riflessione, mentre per quelli che sono nati sotto il segno del Toro è il periodo perfetto per dedicarsi a un nuovo progetto. A seguire, l’astrologia per la giornata di lunedì 15 maggio e le previsioni di tutti i segni zodiacali con le pagelle.

La giornata di lunedì 15 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le giovani coppie sposate che desiderano avere dei figli hanno molto da organizzare.

Attenzione a qualche intoppo burocratico. Siate cauti con i soldi, non fate spese inutili. Quelli che hanno lavorato tantissimo nella settimana precedente meritano una giornata di relax. Voto: 7.

Toro – Le tensioni sentimentali nate nei giorni scorsi sono finalmente terminate. Alcuni nati in Toro hanno preferito interrompere la relazione amorosa, altri invece hanno preferito dare un’altra opportunità al partner. In campo lavorativo, l'Oroscopo consiglia di buttarvi a capofitto in un nuovo progetto, per avere più guadagno. Voto: 7.

Gemelli – Questa è una giornata favorevole, alcuni di voi riusciranno a conquistare di nuovo il cuore di un ex, altri invece faranno breccia nel cuore di una persona che sembrava irraggiungibile.

Non lasciatevi sfuggire le occasioni lavorative, per molti di voi è arrivato il momento di programmare nuovi traguardi. Voto: 8.

Cancro – La situazione sentimentale va abbastanza bene. Per alcuni single, è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Ottimo periodo per quelli che hanno appena iniziato un nuovo lavoro. Le tensioni degli ultimi tempi potrebbero creare ulteriori difficoltà nel vostro ambiente professionale, attenzione.

Voto: 6.

Previsioni del giorno, lunedì 15 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questa giornata d’inizio settimana è pronta a regalarvi molte soddisfazioni, a patto che vi lasciate andare all'amore. Se vi siete stati mollati in male modo o avete ricevuto una forte delusione, è il momento di pensare al futuro. In campo lavorativo, sarete competitivi e nessuno riuscirà a superarvi.

Fortunati quelli che hanno un’attività turistica. Voto: 7,5.

Vergine – In amore, siete troppo esigenti e questo è un problema. Dal punto di vista affettivo, le cose non vanno bene, tutta colpa della troppa ansia. L'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di non saltare subito alle conclusioni. La situazione lavorativa va bene, anche se l’ansia non vi lascia tregua. Voto: 6,5.

Bilancia – Periodo positivo per molti nativi della Bilancia che hanno una relazione amorosa. Se di recente avete divorziato, presto troverete la serenità perduta. Se avete deciso di sposarvi con la vostra dolce metà, le stelle vi appoggiano. In campo lavorativo, le cose che negli ultimi tempi sembravano complicate adesso vi sembrano facili da fare.

Voto: 7,5.

Scorpione – Negli ultimi giorni vi siete scoraggiati, credendo di non meritare nessun amore, mentre adesso vi sentite pieni di speranza e di ottimismo. Le scelte di lavoro che farete in questo periodo potrebbero avere delle conseguenze sulla vostra carriera. Sfruttate al meglio le nuove occasioni e ricordate sempre che il lavoro nobilita l’animo umano. Voto: 6,5.

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 15 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Periodo instabile dal punto di vista sentimentale, potrebbero accadere diverse situazioni che vi confonderanno le idee. Attenzione alle parole non dette e ai vostri segreti. Nel lavoro, dovreste scendere a compromessi, se volete che tutto vada per il verso giusto.

Se qualcosa non vi piace, siete sempre in tempo a cambiare. Voto: 6.

Capricorno – Giornata dinamica per molti nativi del Capricorno impegnati sentimentalmente. Chi vi circonda è attratto dal vostro modo di fare. I single devono fare attenzione ai colpi di testa che non porteranno a nulla di buono. Per i giovani lavoratori, è arrivato il momento di mettersi in gioco e di testare la propria resistenza. Voto: 8.

Acquario – In questa giornata d’inizio settimana avrete la vostra occasione, basterà solo buttarvi alle spalle le brutte esperienze e guardare all’amore con più speranza e ottimismo. Alcuni single potrebbero essere tentati di rimettersi con un ex. I più svogliati e lenti del segno devono iniziare ad apprezzare di più il lavoro.

Se alcune regole vi stanno strette, stringete i denti e sopportate. Voto: 7.

Pesci – L'oroscopo del 15 maggio vi invita a prendere un momento di riflessione, siete troppo agitati e i vostri sentimenti sono ingarbugliati. La vostra confusione rischia di confondere le persone che vi stanno attorno. Sia che siete in coppia o che siete single, evitate discorsi sul futuro almeno per un po’. Le stelle favoriscono alcune operazioni di compravendita, che vi daranno una discreta entrata. Voto: 5.