Inizia la terza settimana del mese di maggio per tutti e dodici i segni zodiacali.

Leggiamo di seguito le previsioni astrologiche e l'oroscopo del 15 maggio 2023.

Ariete: in amore giornata che sarà interessante con la Luna che si trova nel segno, quello che nasce adesso sarà utile per capire da che parte andrete. Nel lavoro risalire non è impossibile, in questo momento vi sentite più stimolati.

Toro: per i sentimenti se c'è stata una delusione ora potrete reagire, questo è un periodo buono per voi. Nel corso delle prossime settimane sarà possibile vivere qualcosa di nuovo.

Nel lavoro, se da tempo lavorate a un progetto, questi con Giove nel segno potrà realizzarsi.

Gemelli: a livello amoroso recupero psicofisico in questa giornata visto che la settimana scorsa potrebbe aver messo alla prova un rapporto. Nel lavoro diversi i progetti, avrete modo di verificare la tenuta di un rapporto.

Cancro: in amore con la persona amata potreste portare avanti grandi progetti, questo è un cielo di vantaggio per voi. A livello lavorativo c'è da rivedere un accordo, ma grazie alle stelle dalla vostra parte ricucirete uno strappo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole, la settimana partirà in modo interessante. Nel lavoro controllate bene tutte le uscite, Giove in transito porterà una revisione di tutto.

Vergine: a livello sentimentale situazione astrologica che potrebbe portare ad una discussione, otterrete comunque qualcosa in una coppia. Nel lavoro, per chi ha una attività in proprio qualcosa di nuovo arriverà, possibili cambiamenti.

Previsioni e oroscopo del 15 maggio 2023: la giornata

Bilancia: per i sentimenti le prossime giornate non saranno esaltanti, meglio non tornare sui rapporti del passato.

Nel lavoro cielo importante, per questo motivo meglio non rovinare tutto con alcune affermazioni.

Scorpione: in amore le coppie che hanno avuto delle difficoltà ora potranno tentare un recupero, sarà una giornata interessante per tutto. Nel lavoro vi verranno in mente nuove idee, attenzione però all'ultima parte del mese che sarà più impegnativa.

Sagittario: per i sentimenti giornata che vede la Luna favorevole, non rimanete in questa fase ancorati alle storie del passato. Nel lavoro arriveranno buone notizie, non lasciatevi prendere dalle preoccupazioni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornate che vi vede maggiormente nervosi, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro meglio mantenere la calma, in serata qualche dubbio non mancherà.

Acquario: a livello sentimentale sarà possibile fare un incontro speciale e le storie che nasceranno ora saranno migliori. Nel lavoro molte cose potrebbero cambiare con Giove che inizia un transito interessante che invita ad una revisione.

Pesci: in amore momento di recupero, Giove domani torna a favorevole. Una persona aiuterà a risolvere diversi problemi. Nel lavoro le idee sono da sfruttare, questa parte di maggio funzionerà bene.