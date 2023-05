Le previsioni dell'oroscopo del 10 maggio invitano i nati sotto il segno della Bilancia ad essere un po' più leggeri. I Sagittario devono essere più coraggiosi se vogliono arrivare lontano.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: siete in attesa di un gesto particolare da parte di una persona cara, ma esso potrebbe fare un po' di fatica ad arrivare. Cercate di essere più propositivi.

11° Leone: l'Oroscopo del 10 maggio vi invita ad essere un po' più dinamici. Ci sono delle decisioni da prendere, ma siete un po' confusi. Andare a tentativi non vi sarà di grande aiuto.

10° Pesci: le stelle vi invitano ad essere un po' più attenti ai desideri del partner. Spesso tendete a trascurare alcuni aspetti della vostra vita a causa di faccende legate alla professione.

9° Scorpione: in amore dovete essere un po' più pazienti. La giornata potrebbe iniziare con qualche intoppo in ambito professionale, ma nulla che non possa risolversi con un po' di impegno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: siete un po' bloccati, forse a causa di alcune insicurezze che avete. Sia in amore sia nel lavoro è importante prendersi meno sul serio e pensare di più a quelli che sono i vostri desideri.

7° Ariete: in amore dovete essere un po' più decisi. Forse, per paura di farvi male, avete allontanato delle questione che, in realtà, vi avrebbero potuto regalare delle belle emozioni.

Seguite di più l'istinto.

6° Toro: secondo l'oroscopo del 10 maggio, i nati sotto questo segno dovrebbero mettere da parte l'orgoglio. Spesso tendete a dare troppa importanza a questioni futili e questo vi rende agitati.

5° Cancro: in ambito professionale ci sono delle scelte da fare a stretto giro. Di solito non amate girare troppo attorno alle cose e preferite andare dritti al punto e al nocciolo delle questioni.

Oroscopo segni fortunati del 10 maggio

4° in classifica Capricorno: siete un po' stanchi, forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo e prendersi una pausa dalla vita quotidiana. Se potete, concedetevi una piccola fuga d'amore.

3° Vergine: in questi giorni ci sono stati dei momenti un po' controversi che vi hanno spinto a fare delle riflessioni davvero importanti.

In amore è tempo di svelarsi e di smettere di usare delle strategie.

2° Sagittario: ci vuole coraggio per inseguire i vostri sogni e per realizzare gli obiettivi che vi siete prefissati. Se c'è un progetto a cui avete lavorato tanto, allora è il caso di darsi da fare per portarli a termine.

1° Acquario: ottimo momento in amore. L'oroscopo del 10 maggio vi invita a pensare in grande e a fare progetti molto importanti che riguardano il vostro futuro.