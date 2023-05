Nel fine settimana del 6 e del 7 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà l'Acquario e i Pesci alle prime posizioni della classifica, mentre il Cancro sarà eccezionalmente in risalita. In ribasso invece si troveranno il segno del Sagittario e del Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del weekend: Pesci alle prese con progetti interessanti

1° Acquario: questa bellissima fortuna di Venere vi conferirà una forte propensione per gli affari e per quei progetti con cui avete dovuto fare i conti in queste giornate.

Avrete dei sogni che finalmente troveranno il proprio compimento, soprattutto nella giornata di sabato, ovvero quando sarete ancora più attivi che mai. Domenica sarà di riposo.

2° Pesci: molti progetti troveranno la loro degna conclusione nel corso di questo fine settimana. Vi riterrete del tutto soddisfatti del vostro operato e guarderete con interesse ad altri progetti che potrebbero trovare la loro realizzazione in un prossimo futuro. I guadagni saranno al di sopra delle vostre aspettative.

3° Ariete: guadagnare e investire al meglio il vostro denaro in questo momento potrebbe costituire davvero un enorme affare, soprattutto se ci state mettendo tutta la vostra volontà e determinazione. Particolarmente rilevante sarà il pomeriggio di sabato, in cui avrete a che fare con un affare davvero al di fuori degli schemi.

4° Cancro: evitare le discussioni sul posto di lavoro potrebbe portare a dei miglioramenti del tutto inaspettati, anche a dispetto di qualche collega che vorrebbe invece incentivare le scintille. Secondo l'oroscopo ora più che mai riuscirete a rendere moltissimo sul lavoro, per cui la pazienza potrebbe essere la ciliegina sulla torta che state tanto attendendo.

Notizie ottimali per Gemelli

5° Gemelli: arriveranno delle belle notizie sul piano economico, forse un aumento, una spesa che non dovrete più fare oppure un avanzamento di carriera che non vi aspettavate. Potreste avere anche delle energie eccezionali per dedicarle di più all'attività fisica e anche a qualche piccolo dettaglio utile per il perseguimento dei vostri obiettivi.

6° Toro: riacquistare terreno nella vostra mansione significherà avere a che fare con giornate più lisce e dinamiche. Sarà esattamente ciò che si verificherà nel corso del weekend 6 e 7 maggio, quando potrete finalmente ritrovare la fiducia completa nelle vostre capacità e di una fortuna che adesso sta facendo la propria parte.

7° Scorpione: avrete molto riposo da recuperare e il weekend si rivelerà un ottimo cuscino su cui poggiarvi, in questo momento. Prendervi del tempo per recuperare le forze non sarà una perdita di tempo, se lo fate appositamente per poter lavorare meglio e più produttivamente di prima.

8° Leone: sarà molto difficile trovare uno stimolo alla carriera in questo momento, ma demordere non esiste come parola del vostro vocabolario.

Questo sabato avrete una piccola sorpresa che potrebbe essere di grande rilevanza per la vostra carriera, ma andarci cauti in questo momento potrebbe essere una mossa da prendere in considerazione.

Vergine impegnato

9° Capricorno: fare degli sforzi per incentivare la collaborazione nella squadra potrebbe essere molto utile, ma nel frattempo ci sarà sempre e comunque qualcuno che è poco disposto a partecipare a qualche progetto, forse a causa di malumori personali. Potrete fare molto poco per la stanchezza accumulata, la domenica dovreste dedicarla al riposo.

10° Vergine: avrete molti impegni e gli affari potrebbero subire un calo. Potreste non essere in grado di fare qualche strappo alla regola, anche perché spesso e volentieri sarete richiesti altrove.

Secondo l'oroscopo incentivare qualche hobby potrebbe essere una soluzione efficace contro lo stress. Evitate di fare sforzi troppo gravosi per il vostro fisico.

11° Bilancia: fare molta attenzione alle sfide che in questo momento potrebbe arrivare sul lavoro potrà affinare notevolmente la vostra capacità di azione e una propensione maggiore a essere molto più produttivi. Al momento dovrete fare dei sacrifici molto più accentuati rispetto alla norma.

12° Sagittario: anche se sarete stanchi di attendere che i vostri progetti vedano la luce, avrete bisogno di rallentare molto sia per questioni personali che per quelle di carattere burocratico e professionale. Secondo l'oroscopo avere qualche malumore in questo momento, soprattutto nel sabato, sarà più che plausibile.