L'oroscopo del weekend che va dal 6 al 7 maggio vedrà un Sagittario più spontaneo in ambito amoroso grazie alla Luna, mentre Leone sarà particolarmente impegnato, ma felice di potersi dare da fare. Pesci potrebbe mostrare un eccessivo orgoglio in amore, mentre una buona sintonia farà parte della vita di coppia dei nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 6 al 7 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un weekend valido per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile porterà il giusto romanticismo tra voi e il partner, che saprete esprimere con la giusta maturità soprattutto domenica, quando la Luna sarà in trigono.

Per quanto riguarda il lavoro le buone idee e un po’ di aiuto da parte di Giove vi permetteranno di far fronte ad alcuni fastidiosi imprevisti. Voto - 8️⃣

Toro: Mercurio in congiunzione vi metterà nelle giuste condizioni per gestire bene le vostre mansioni, mentre Marte in sestile vi darà le energie di cui avrete bisogno. In amore proverete a divertirvi con i vostri cari, ma sarà nella giornata di domenica, quando la Luna non sarà opposta, che potrete concedervi un po’ di relax. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo fine settimana potrebbe mettere in luce alcune piccole debolezze del vostro rapporto. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, la Luna in opposizione sarà motivo di un atteggiamento un po’ scontroso con il partner, sintomo che non sarete così bravi a gestire situazioni spiacevoli.

Nel lavoro sarà un periodo dove l'impegno conterà tanto nei vostri progetti, dove vi mancherà poco per raggiungere importanti traguardi. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione sarà particolarmente utile per cercare di ricostruire un rapporto in famiglia o con un amico. In ambito lavorativo la mole di incarichi da svolgere sarà minore rispetto alle giornate precedenti.

Concedetevi un po’ di respiro, anche perché dovrete prepararvi a nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un weekend pieno di impegni per voi nati del segno, ciò nonostante sarete felici di poter dare il vostro contributo e raggiungere risultati proficui. Sul fronte amoroso l'entusiasmo tra voi e il partner non sarà il massimo nella giornata di sabato, ma domenica avrete modo di farvi perdonare grazie alla Luna.

Voto - 8️⃣

Vergine: acquisterete sensibilità nella giornata di sabato grazie alla Luna in sestile. Questo periodo no, dominato da Venere in quadratura sta per concludersi. Dovrete avere pazienza, ma soprattutto, non dovrete essere causa di ulteriori dispiaceri. In ambito lavorativo sfruttate la buona posizione di Mercurio e Marte per mettere in piedi progetti ben fatti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale valida nel corso di questo weekend per voi nati del segno. Venere e l'astro argenteo vi metteranno nelle condizioni migliori per concentrarvi sulla vostra anima gemella e consolidare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete molto da fare per portare a termine con successo i vostri progetti.

Con questo cielo non così favorevole, non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣

Scorpione: una bella Luna vi accompagnerà verso un rapporto sereno durante la giornata di sabato. Domenica dovrete farne a meno, ciò nonostante, con un po’ di fortuna e il giusto temperamento, godrete di una buona tranquillità. In ambito lavorativo non vi dispiacerà poter mettere mano a progetti stimolanti, ma attenzione a Mercurio opposto. Voto - 7️⃣

Sagittario: mostrerete una maggior spontaneità in amore grazie alla Luna in congiunzione, in particolare durante la giornata di domenica. Single oppure no, potrebbe essere il trampolino che stavate aspettando per rilanciare la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo sarete abbastanza motivati grazie a Giove, con buone abilità e competenze da mettere insieme buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale nel complesso piacevole ed equilibrata. In amore la Luna vi darà sostegno nella giornata di sabato e potrete godere di un weekend abbastanza romantico, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo non aspettatevi aiuti in questo periodo. Per svolgere bene i vostri progetti, dovrete contare sulle vostre abilità. Voto - 7️⃣

Acquario: non inizierà benissimo il prossimo weekend secondo l'oroscopo, ciò nonostante riuscirete a riprendervi presto grazie a Venere. Abbiate solo un po’ di pazienza e comprensione se qualcosa non va come volete tra voi e il partner. Nel lavoro giocherete ancora un ruolo fondamentale in quel che fate. Il vostro contributo sarà davvero prezioso.

Voto - 8️⃣

Pesci: potreste mostrare un eccessivo orgoglio in questo fine settimana. Anche se la Luna vi darà una mano, con Venere in quadratura ci saranno ancora tante cose da sistemare all'interno del vostro rapporto, molte delle quali partono proprio da voi. In ambito lavorativo invece questo cielo non sarà affatto male per provare ad ambire più in alto. Voto - 7️⃣