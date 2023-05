Le previsioni dell'oroscopo del 13 maggio 2023 vedono gli Scorpione apprezzare le piccole cose. I Leone, invece, dovrebbero staccare un po' la spina.

Oroscopo degli ultimi quattro segni del 13 maggio

12° in classifica Sagittario: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. In amore e nel lavoro è importante non perdersi mai d'animo, ci sono delle novità che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

11° Pesci: secondo l'Oroscopo del giorno 13 maggio dovete essere più audaci. In amore potrebbe esserci qualche contrasto con una persona appartenente al vostro passato.

10° Scorpione: sono le piccole cose che hanno u n valore. Non siete amanti dei gesti folli e plateali, quindi, cercate sempre di trovare persone che siano in grado di darvi queste piccole dimostrazioni di cui necessitate.

9° Acquario: nel lavoro dovete prestare un po' di attenzione. In questo periodo potrebbero arrivare delle proposte che potrebbero compromettere un po' il vostro stato d'animo, cercate di agire con cautela.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: vi sentite un po' spaesati, forse a causa delle troppe cose da fare. Siete sballottati a destra e a manca e questo potrebbe creare qualche attrito in amore.

7° Toro: se ci tenete davvero a qualcosa, fate di tutto per riuscire ad ottenerla.

Non fermatevi dinanzi gli ostacoli e, soprattutto, non smettete mai di credere in voi stessi e nelle vostre potenzialità.

6° Cancro: il coraggio non vi manca di certo, ma talvolta sono le situazioni a scarseggiare. Imparate a mettere da parte l'orgoglio quando necessario. Talvolta è importante saper accettare e incassare anche i no.

5° Gemelli: in ambito professionale stanno per sbloccarsi delle situazioni. Non fidatevi di tutto quello che dicono le persone che vi circondano. Specie nel lavoro ci sono tanti squali pronti a prendere il vostro posto.

Oroscopo segni fortunati del giorno

4° in classifica Leone: avete bisogno di riposare e di staccare un po' la spina.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi, pertanto, se potete cercate di prendervi un po' di tempo per voi.

3° Vergine: l'oroscopo del 13 maggio vi invita ad essere un po' più attenti a ciò che fate o dite. Spesso siete un po' troppo leggeri nelle decisioni e questo potrebbe causare qualche piccolo intoppo.

2° Bilancia: giornata molto interessante dal punto di vista professionale. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma dovete cercare di essere pronti a tutto, anche a fare un salto nel vuoto.

1° Capricorno: questo è il momento giusto di levarvi qualche sassolino dalla scarpa. Se volete osare, fatelo e non aspettate che siano le occasioni a venirvi a cercare.