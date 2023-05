Le previsioni dell'oroscopo del 24 maggio 2023 vedono i nati sotto il segno del Toro alla ricerca di affetto e attenzioni. Gli Acquario, invece, devono essere meno riflessivi su certe cose.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: siete molto riflessivi e spesso rimuginate sulle decisioni prese. Cercate di essere un po' più leggeri e di non dare troppo peso a quello che pensano gli altri.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 24 maggio vi esortano ad essere decisi. Ci sono delle scelte importanti da prendere, specie nel lavoro, e non potete certamente farvi trovare impreparati.

10° Vergine: giornata un po' controversa in ambito sentimentale. Se avete avuto delle discussioni di recente, cercate di guardare il lato positivo della cosa e di sfruttare il tutto a vostro vantaggio per capire chi avete di fronte.

9° Cancro: ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma bisogna fare un passo alla volta. Se sarete troppo frettolosi potreste tralasciare dei particolari decisamente importanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non siete amanti delle catene e delle imposizioni. Se in una coppia vi sentite limitati, finite per implodere e per mandare tutto all'aria. Fate attenzione.

7° Bilancia: nel lavoro ci sono delle questioni da sistemare e dei nodi presto verranno al pettine.

Ricordate che le bugie hanno le gambe corte, quindi i conti, alla fine, tornano sempre, come le soddisfazioni.

6° Scorpione: l'oroscopo del 24 maggio vi invoglia a cercare nuove esperienze. Siete desiderosi di viaggiare, di esplorare e di migliorarvi sempre. Non prendete troppo sul serio certe critiche.

5° Sagittario: giornata impegnativa dal punto di vista delle emozioni.

In ambito professionale, invece, dovete essere un po' meno puntigliosi. Impegnatevi di più al mattino in modo da lasciare il pomeriggio libero.

Oroscopo segni fortunati del 24 maggio

4° in classifica Ariete: buon momento per l'amore. Sia i single sia le coppie potrebbero vivere qualche bella novità. In amore soprattutto c'è chi è in procinto di compiere un passo importante.

3° Toro: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere, ma non temete, presto la situazione vi apparirà più chiara. Siete molto desiderosi di affetto e di essere amati dalle persone a cui tenete.

2° Gemelli: le stelle vi invitano ad allargare i vostri orizzonti e a non soffermarvi troppo sul pensiero altrui. Ciò che conta p solo la concezione che voi avete della vostra persona.

1° Leone: ottimo momento per investire secondo l'oroscopo del 24 maggio. Naturalmente, cercate di non esagerare e di comportarvi in maniera oculata. In amore potrete rischiare un po' di più.