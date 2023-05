L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 maggio è pronto a valutare la seconda settimana del mese in corso. Ansiosi di scoprire cosa dice l'Oroscopo settimanale per gli ultimi sei segni dello zodiaco?

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 8 a domenica 14 maggio e nel contempo svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La settimana che sta per iniziare si presenta particolarmente positiva per voi della Bilancia, con discrete opportunità di successo e buone prospettive in quasi ogni settore della vita.

L'energia positiva porterà forse a fare nuovi tentativi di amicizia e magari qualcuno di voi potrebbe persino incontrare una bella persona. Tuttavia, potrebbe esserci qualche difficoltà in campo amoroso verso la parte iniziale del periodo: con la giusta attenzione e il giusto approccio, sia lunedì che martedì supererete brillantemente qualsiasi difficoltà.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

domenica 14 maggio; ★★★★★ venerdì 12, sabato 13;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11;

★★★ martedì 9 maggio;

★★ lunedì 8 maggio 2023.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana si presenta con alti e bassi per lo Scorpione. Potrebbe esserci qualche difficoltà sul lavoro all'inizio della settimana, ma con la giusta determinazione si potrà superare questi e altri ostacoli di diversa natura.

Verso la fine della settimana (domenica), l'amore potrebbe essere al centro dell'attenzione dell'Ariete, con una possibile sorpresa in arrivo. La giornata di martedì sarà particolarmente propizia per mettere in gioco nuovi programmi: approfittatene.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ martedì 9, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, sabato 13;

★★★ giovedì 11 maggio;

★★ venerdì 12 maggio 2023.

♐ Sagittario: voto 6.

Il Sagittario avrà una settimana abbastanza tranquilla, senza grandi novità. Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci alcuni impegni da portare avanti, ma niente di particolarmente impegnativo. In amore, la coppia potrebbe vivere un momento di stallo: l'importante è non farsi prendere dal panico ma insistere sul buon dialogo.

In generale, la settimana sarà sufficiente, senza grandi sorprese né grossi problemi. Poche o nulle le opportunità di successo. A metà periodo potrebbe esserci qualche tensione in campo amoroso: verso la fine della settimana con l'approccio giusto supererete queste e altre difficoltà.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ venerdì 12, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11, sabato 13;

★★★ mercoledì 10 maggio;

★★ martedì 9 maggio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Sarà una settimana molto positiva, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tutti i progetti in cantiere cominceranno a prendere forma e a dare i primi risultati.

Inoltre, ci sarà un'atmosfera di grande collaborazione con i colleghi e questo favorirà la realizzazione dei propri obiettivi. In amore, c'è un clima di grande intimità e complicità con il partner, che porterà a momenti di grande passione e intimità. Tuttavia, è importante non diventare troppo possessivi e lasciare spazio all'altro per evitare incomprensioni. In generale, è una settimana in cui il Capricorno potrà sentire di avere il controllo della propria vita.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

martedì 9 maggio (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, giovedì 11;

★★★★ venerdì 12 maggio;

★★★ sabato 13 maggio;

★★ domenica 14 maggio.

♒ Acquario: voto 10.

L'Astrologia preannuncia una tra le settimane più positive e significative dell'intero anno. La presenza della Luna nel segno accentuerà l'intuito, la creatività e la passione. Sul lavoro, qualcuno potrebbe ricevere grandi riconoscimenti per il talento e la professionalità. Ci potrebbero essere anche opportunità per sviluppare nuovi progetti e ampliare la propria sfera di influenza. In amore, i single potrebbero conoscere qualcuno di molto interessante. Per coloro già impegnati sarà una settimana all'insegna dell'armonia e della complicità. L'entusiasmo si rifletterà anche nelle attività sociali con grande soddisfazione. In generale, quasi tutti potranno esprimere al meglio le proprie qualità.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

giovedì 11 maggio (Luna in Acquario); ★★★★★ lunedì 8, venerdì 12, sabato 13;

★★★★ martedì 9, mercoledì 10, domenica 14.

♓ Pesci: voto 9. I sette giorni a venire si preannunciano davvero molto positivi. La presenza della Luna in Pesci, sabato 13 maggio, favorirà senz'altro una ritrovata energia che andrà a stimolare la creatività e l'immaginazione del segno. Sul lavoro qualche Pesci potrebbe trovare nuove opportunità o avere una buona occasione da sfruttare in termini economici. In amore, i single potrebbero fare nuove conoscenze a scopo affettivo. Chi è legato in coppia, certamente vivrà un delizioso periodo quasi tutto all'insegna della passione e della sensualità.

La famiglia sarà in primo piano: alta la probabilità di poter risolvere questioni in sospeso. In generale, questa sarà una settimana molto positiva sulla quale poter fare affidamento.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: