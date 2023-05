Secondo l'oroscopo del 6 maggio 2023, i nati in Pesci hanno poca voglia di fare, mentre le persone che appartengono al segno dell’Ariete si sentiranno entusiasti per la loro storia amorosa. Gli individui nati sotto il segno dello Scorpione devono fare attenzione alle parole durante l’orario di lavoro, mentre i nativi dell’Acquario devono iniziare a programmare il loro futuro. A seguire, l’astrologia di sabato 6 maggio e le previsioni segno per segno con le pagelle zodiacali.

La giornata di sabato 6 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata serena per molti nativi dell’Ariete. Quelli che hanno una storia d’amore si sentono entusiasti. La voglia di cambiamenti aumenterà il vostro fascino e la vostra sensualità. Se lavorate a contatto con il pubblico, avrete le idee ben chiare in mente. Se volete avere successo, dovete essere prudenti e cauti. Voto: 7,5

Toro – Siete molto nervosi e questo stato d’animo è nocivo per la vostra salute, sia mentale che fisica. Qualche battibecco scaperà in famiglia. Alcuni problemi vi impediranno di vedere il buono che c’è nella vostra relazione amorosa. Conferme e novità nel mondo del lavoro. Voto: 6

Gemelli – Attenzione alla gelosia, che potrebbe divampare e creare confusione nel vostro cuore e nella vostra mente.

In campo lavorativo, siete molto abili a mettervi in buona luce. La vostra creatività vi farà distinguere dalla concorrenza. Da fine maggio dovete raddoppiare la concentrazione e gli sforzi. Voto: 7

Cancro – Nella vostra vita e in quella delle persone che vi stanno attorno, si respira un’aria quieta. Potete finalmente recuperare il tempo perso.

Alcuni nativi del Cancro si stanno chiedendo se la persona con cui hanno aperto il cuore merita fiducia. La parte più interessata di questo periodo è l’economica. Arretrati in busta paga o un aumento desiderato e richiesto. La salute è su ottimi livelli.

Voto: 8

Previsioni astrologiche per il giorno 6 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questa giornata regala un bel carico di energia, ma la consumerete in rabbia e crisi di nervi. Cercate di non esagerare tanto, se convivete dovete dividere le spese e gli extra. Non fatevi trascinare dalla movida. Se siete fidanzati, allora torna prepotente in voi la gelosia. Insomma, per voi è un buon pretesto per discutere. Voto: 6

Vergine – La vostra priorità è quello di stabilizzare la vostra situazione economica e lavorativa. Se avete un’attività commerciale, non troverete ostacoli e potrete ottenere risultati importanti. La famiglia finisce al centro dell’attenzione di tutti, esaminate attentamente i punti deboli del vostro rapporto.

Non trascuratevi e prestate attenzione ai segnali che vi manda il vostro corpo. Voto: 7,5

Bilancia – Le stelle favoriscono il divertimento e portano maggiore serenità nella vostra vita. Il rapporto con la vostra dolce metà funzionerà alla grande. Guarderete il vostro partner con occhi da innamorato e sicuramente penserete di fare il passo successivo. Se state cercando lavoro, dovete fare il passaparola tra i conoscenti. Seguire una dieta è davvero impegnativa, ma vi porterà serenità e tanta energia. Voto: 7,5

Scorpione – Siete dubbiosi, ma anche diffidenti. Alla fine, sorriderete, capirete che va tutto bene e potete fidarvi delle persone che vi stimano tantissimo. I motivi per discutere con la vostra dolce metà saranno solo pretesti.

La verità è che nemmeno voi sapere perché vi sentite così. Nel lavoro, dovete fare attenzione a ciò che dite. Non trascurate la salute, anche se vi sembra uno sciocchezza. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 6 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Molti dei vostri progetti andranno a gonfie vele. È la giornata giusta anche per aprire il vostro cuore e lasciarvi trasportare dalla passione. Tuttavia, dovete fare attenzione ai vostri desideri, soprattutto quelli nascosti e peccaminosi. Nel lavoro, riflettete attentamente e con calma su quanto avete seminato e raccolto, non è il momento di mettere zizzania nel vostro ambiente lavorativo. Voto: 6,5

Capricorno – Periodo di ripresa in cui vi sentirete nuovamente fiduciosi del futuro.

Apprezzerete scherzi e tutte le cose frivole che prima non vi piacevano affatto. Bellissima giornata per lanciare i progetti di convivenza o matrimonio. Anche i single del segno finalmente troveranno la persona giusta. Il settore economico inizierà a girare bene, offrendo guadagni e possibilità di fare investimenti fruttuosi. Voto: 7

Acquario – L’Oroscopo del 6 maggio consiglia di dimenticare le tensioni dei giorni scorsi e di programmare il vostro futuro. Riscuoterete simpatia e appoggi, vi farete avanti in amore, pronti a chiedere quello che desiderate. Con diplomazia e tatto riuscirete ad affrontare alla grande gli argomenti molto scomodi, quelli che in precedenza hanno creato discussioni.

In campo lavorativo, vi farete strada anche se trovate porte chiuse. Insistete perché le vostre finanze lasciano a desiderare. Voto: 6

Pesci – Potreste non aver voglia di portare avanti i progetti in corso. Svogliatezza, stanchezza fisica, oppure delusione infuocata. Guardate avanti, la vostra situazione presto migliorerà. In amore, ci saranno sensazioni molto belle e meno belle. Se vi innamorate, preparatevi a non capirci nulla. Se è amore vero, voi e il vostro partner scriverete un bel lieto fine a questa storia travagliata. Voto: 6