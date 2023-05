L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 maggio 2022 è pronto a dare conto su come potrebbe evolvere il periodo in analisi. In primissimo piano i simboli dello zodiaco compresi nel filotto da Ariete a Vergine.

In merito ai prossimi transiti lunari, martedì osserveremo l'ingresso della Luna in Capricorno che, di fatto, darà l'avvio al solito tour settimanale passando di segno in segno. Il secondo dei tre cambi di settore in agenda arriverà giovedì 11 maggio, con l'entrata della Luna in Acquario. La settimana sarà da ritenersi chiusa, ovviamente in merito ai transiti dell'Astro d'Argento, con l'arrivo della Luna in Pesci prevista per questo sabato 13 maggio.

Senza tergiversare più di tanto passiamo pure a togliere il velo dalle previsioni astrologiche dall'8 al 14 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana indicata sulla sufficienza. Il segno potrebbe sentirsi un po' stanco e poco energico, ma ciò non dovrà impedire di svolgere i vari impegni con determinazione. Sul lavoro, qualcuno potrebbe avere qualche difficoltà a mantenere il focus e potrebbe sentirsi un po' sopraffatto dalle richieste degli altri. In amore invece, diversi single potrebbero sentirsi un po' più soli del solito. Quelli in coppia invece dovranno fare attenzione a non cadere in discussioni inutili. La famiglia potrebbe avere bisogno di supporto, quindi sforzatevi di trovare un modo per gestire gli impegni senza trascurare tutto il resto.

Cercate di stare attenti a non farvi sopraffare dalla routine: mantenete un atteggiamento positivo.

La classifica a stelline settimanale attribuita all'Ariete:

★★★★★ mercoledì 10 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e sabato 13;

★★★ lunedì 8 maggio;

★★ venerdì 12 maggio.

♉ Toro: voto 8. Ottimo il periodo che sta per arrivare.

Diversi del segno potrebbero sentirsi pieni di energia e motivazione, pronti ad affrontare le sfide che si presenteranno sul cammino. Nel lavoro, i Toro potrebbero ricevere importanti riconoscimenti per il duro impegno profuso e ricevere una promozione o un aumento di stipendio. In amore, i single potrebbero incontrare una persona speciale che permetterà di vivere un momento di grande positività.

La famiglia potrebbe essere un'importante fonte di supporto per il Toro, che potrebbe trovare conforto e sostegno in un ambiente sereno e tranquillo. In generale, sarà una settimana molto positiva che dovrà essere sfruttata al meglio.

La classifica con le stelline della settimana per il Toro:

★★★★★ mercoledì 10 maggio;

mercoledì 10 maggio; ★★★★★ lunedì 8, martedì 9 e giovedì 11;

★★★★ venerdì 12 maggio;

★★★ domenica 14 maggio;

★★ sabato 13 maggio.

♊ Gemelli: voto 7. Per i Gemelli prevede un periodo abbastanza buono. Potrebbe essere una settimana intensa e impegnativa: alcuni potrebbero farcela grazie alla loro abilità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Sul lavoro, potrebbero verificarsi alcuni imprevisti da gestire con successo in modo da mantenere alta la produttività.

In amore, i single potrebbero incontrare qualcuno che li interessi, mentre gli impegnati potrebbero dover affrontare qualche discussione con il partner. La salute potrebbe richiedere attenzione, quindi qualche nativo dovrebbero fare attenzione a non trascurare il proprio benessere fisico. In generale, sarà una settimana impegnativa: dovrete mantenere alto il grado di positività e perseverare per ottenere i risultati desiderati.

La classifica a stelline settimanale attribuita ai Gemelli:

★★★★★ venerdì 12 maggio;

venerdì 12 maggio; ★★★★★ giovedì 11 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8 e domenica 14;

★★★ martedì 9 maggio;

★★ mercoledì 10 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5.

Per i nativi del Cancro, la settimana che sta per avviarsi potrebbe rivelarsi a tratti anche difficile, in particolare mercoledì e giovedì. Potrebbero esserci tensioni con amici e familiari, rendendo difficile gestire le relazioni interpersonali in diversi livelli di interazione. Sarà importante cercare di mantenere la calma e non farsi coinvolgere troppo dalle emozioni negative. Al lavoro infine, potrebbero esserci difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Tuttavia, la buona notizia è che questa in analisi è un periodo passeggero, una fase transitoria. Le cose miglioreranno presto. La chiave per superare questo periodo è la pazienza e la tenacia: continuate a lavorare duramente e a mantenere la testa alta.

La classifica con le stelline della settimana per il Cancro:

★★★★★ lunedì 8 maggio;

★★★★ martedì 9, sabato 13 e domenica 14;

★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★ giovedì 11 maggio.

♌ Leone: voto 6. Per i nati sotto il segno del Leone, la settimana dall'8 al 14 maggio è stata valutata con un pronostico astrale in linea con la mediocre sufficienza. Ci saranno momenti di stanchezza e di stress, questo è chiaro, ma è altresì pacifico che con la tenacia e la determinazione tipiche del segno, molti potranno agevolmente superare ostacoli e intoppi di diversa natura. In amore invece, ci saranno buone opportunità di divertimento e di socializzazione soprattutto a inizio settimana. Solo, bisognerà fare attenzione a non essere troppo esigenti.

Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci alcuni ostacoli da superare, ma l'impegno e la serietà sapranno portare i risultati desiderati.

La classifica a stelline settimanale attribuita al Leone:

★★★★★ martedì 9 e mercoledì 10;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 maggio;

★★ domenica 14 maggio.

♍ Vergine: voto 7. Per la Vergine, la settimana in oggetto porterà tanta normalità e qualche piccolo ostacolo da superare: niente di grave. In ambito lavorativo, potrebbero esserci dei ritardi o delle difficoltà che richiederanno un maggiore impegno e una buona dose di pazienza. Tuttavia, la Vergine è abituata a lavorare sodo e con dedizione, quindi non ci saranno problemi a superare questi momenti.

In amore, potrebbe esserci una certa incomprensione con il partner, ovviamente nulla di trascendentale: risolverete con una buona dose di dialogo e di ascolto reciproco. La salute sarà molto buona, a patto di non trascurare le proprie esigenze fisiche e mentali. In generale, sarete in grado di gestire qualsiasi situazione con razionalità.

La classifica con le stelline della settimana per la Vergine:

★★★★★ lunedì 8 maggio;

lunedì 8 maggio; ★★★★★ martedì 9 e mercoledì 10;

★★★★ giovedì 11 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 maggio;

★★ sabato 13 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.