L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 maggio vede il pianeta Venere arrivare nel segno del Cancro, che avrà modo di dimostrare in modo più concreto i propri sentimenti, mentre Vergine si sentirà più libera in amore. Capricorno dovrà imparare ad accettare alcuni difetti della propria vita sentimentale, mentre Pesci godrà di una vita più equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 maggio.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 maggio 2023 segno per segno

Ariete: il rapporto con il partner potrebbe subire una battuta d'arresto nel prossimo periodo.

Il mese di maggio potrebbe rivelarsi più complicato del previsto con la vostra anima gemella a causa di Venere in quadratura dal segno del Cancro. Cercate di preservare il vostro rapporto. Sul fronte professionale dovrete trovare le forze per portare a termine quei progetti che richiederanno tempo e impegno. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in miglioramento nel corso della prossima settimana. Venere vi sorriderà dal segno del Cancro, portando momenti migliori da vivere con il partner. Le giornate di martedì e mercoledì saranno le più indicate per concentrarvi di più sul vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio retrogrado potrebbe rallentarvi, ciò nonostante sappiate che se volete potete mettere sul piatto progetti interessanti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Venere abbandonerà il vostro cielo all'inizio di questa settimana. Secondo l'oroscopo, però, avrete ancora buone occasioni e momenti da vivere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single continuate a perseverare: presto anche voi troverete la persona giusta. In ambito lavorativo sarà importante gestire le vostre finanze in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta dell'amore si sposterà nel vostro segno zodiacale. Riuscirete a consolidare il vostro rapporto e anche voi single potreste avere qualche possibilità in più con la vostra fiamma. Nel lavoro sarà una settimana più leggera, perfetta per concentrarsi su altri impegni e recuperare terreno. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana nel complesso discreta per la vostra vita sentimentale.

Vi sentirete abbastanza bene con il partner, ma ora che Venere non sarà più nelle vostre corde, dovrete prestare attenzione a non superare certi limiti. In ambito professionale potrete dedicarvi ad alcuni progetti rimasti indietro, nel tentativo di condurli al successo. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale in ripresa a partire da questa settimana. L'arrivo di Venere in Cancro vi permetterà di recuperare terreno e provare a vivere una relazione migliore con la persona che amate. Vi sentirete finalmente più liberi, soprattutto voi cuori solitari, desiderosi di condividere il vostro tempo con chi più amate. In ambito professionale sarà un periodo interessante per alcuni progetti, che potrebbero procedere finalmente lungo la giusta direzione.

Voto - 8️⃣

Bilancia: il rapporto con la vostra anima gemella potrebbe complicarsi nel prossimo periodo secondo l'oroscopo, colpa di Venere che si sposterà nel segno del Cancro, dunque in quadratura. Anche voi single potreste scoprire qualcosa della vostra fiamma che potrebbe convincervi a rivolgervi altrove. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi novità e avrete un grande bisogno di portare qualcosa di nuovo che possa farvi emergere. Voto - 6️⃣

Scorpione: potrete concentrarvi al meglio sulla vostra relazione di coppia a partire da questa settimana. Godrete della presenza positiva di Venere, in trigono dal segno del Cancro, pronto a darvi tutto l'amore di cui avrete bisogno per costruire un rapporto sano con le persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro faticherete a essere organizzati a causa di Mercurio opposto, ma questo non vorrà dire che non avrete le abilità e le conoscenze giuste per portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: finalmente potrete esprimere i vostri sentimenti senza il timore che le cose possano andare negativamente ora che Venere non sarà più opposta. Soprattutto voi single potrete dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Sul fronte lavorativo la posizione di Giove sarà buona, portando un pizzico di fortuna nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra routine sarà sconvolta dall'arrivo di Venere in Cancro, che potrebbe mettere in evidenza tutte le difficoltà del vostro rapporto.

Dovrete imparare ad accettare alcuni difetti del vostro rapporto se davvero ci tenete alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro la vostra forza di volontà vi permetterà di fare passi avanti con i vostri progetti, ma non è detto che la qualità sarà anch'essa ottima. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una settimana di cambiamenti per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Venere non sarà più in trigono dal segno amico dei Gemelli, ciò nonostante con il partner ci sarà ancora una buona intesa, che dovrete essere in grado di preservare. In ambito professionale Mercurio in quadratura continuerà a cambiarvi i piani. Per fortuna sarete abbastanza volenterosi da saper risolvere ogni problema.

Voto - 8️⃣

Pesci: godrete di una vita quotidiana più equilibrata ora che Venere sarà in posizione favorevole. Single oppure no, presto troverete un'intesa migliore con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Marte e Mercurio vi daranno quella spinta di cui avrete bisogno per portare avanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣