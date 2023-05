L' Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 maggio 2023. In evidenza questo giovedì il passaggio della Luna in Acquario: curiosi di sapere quali saranno i segni preferiti dalle stelle del periodo? Lo scoprite solo iniziando a togliere il velo all'oroscopo di domani 11 maggio. A voi il piacere di consultare il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Chi ha un legame sentimentale questo giovedì potrà senz'altro ritrovare l'entusiasmo affettivo.

Nei confronti del partner il rapporto potrebbe essere rinnovato usando la magia della passione e armonia di dolci propositi. Saranno risolti piccoli malintesi e il cuore tornerà a battere più forte che mai. Sarà una giornata emotivamente intensa, abbastanza completa di soddisfazioni, il che vi farà sentire molto felici. Per i single, si prospetta una giornata serena, in cui tutto potrebbe entusiasmare. Queste sensazioni coinvolgeranno anche gli amici, e con loro trascorrerete una piacevole serata. Essendo sensibili ed intuitivi, non vi farete sfuggire l'opportunità di stringere rapporti con le persone che vi piacciono, sfruttando il momento. La simpatia e il buonumore vi sosterranno, mentre la mente sarà completamente rivolta al lavoro.

In mattinata, il cielo vi infonderà le certezze necessarie per procedere con le attività lavorative.

Toro: ★★★★★. Si rialza il sipario su una nuova giornata, per voi del segno incorniciata in una situazione astrologica molto positiva. Sarete freschi di intenti e con una propensione ad essere più amabili nel rapporto con il partner.

Questo periodo consoliderà alcuni risultati già raggiunti, stimolandovi positivamente a volere sempre di più dalla vostra relazione. Per i single, la giornata si preannuncia all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo. Grazie all'energia e all'abilità sarete in grado di occuparvi al meglio dei vari impegni. Potrai dedicare del tempo a hobby creativi, come la fotografia e la musica, oppure scoprire il piacere del fai da te.

Approfittate del cielo positivo per portare a termine quei progetti lavorativi che avete procrastinato per troppo tempo.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 11 maggio si prospetta con un giovedì molto positivo. Sarà principalmente la famiglia, in questa giornata, al centro dei vostri pensieri e stati d'animo. Saturno vi porterà a dedicarvi razionalmente al nido e alle esigenze che il partner potrebbe aver bisogno. Se avete figli, dedicherete più tempo ai loro bisogni, cercando di dare loro il massimo supporto. Single, la Luna, dea dell'emozione, saprà darvi la possibilità di chiarire ogni dubbio sulle vostre prospettive sentimentali, specie se appartenete alla seconda decade. È un momento per voi di trionfi mondani, grazie al vostro personale charme: nessuno potrà davvero resistervi!

Un cielo positivo, premierà il vostro estro e la vostra creatività, specialmente se inizierete a sfruttarli per ottenere migliori risultati nel vostro lavoro.

Oroscopo e stelle dell'11 maggio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Cancro: ★★. La Luna vi esorterà a ritrovare in voi nuove speranze per il futuro. Il fatto che vi sentiate tanto incompresi non significa che presto la vostra vita amorosa non possa rifiorire. Marte vi donerà coraggio, entusiasmo, grinta e intraprendenza per realizzare i vostri sogni, però potrebbe essere necessario correre dei piccoli rischi. D'altronde, non v'è cosa ambita che non presenti incognite. Single, le stelle in aspetto disarmonico creeranno malumori e malcontenti intorno a voi.

Non riuscirete a trovare il giusto equilibrio tra affari e famiglia: ci sarà sempre qualcuno insoddisfatto, il che vi farà pesare il fatto di non dedicare abbastanza tempo. Dovreste cercare di andare a fondo in tante situazioni in cui siete coinvolti. Sul lavoro sarà importante rispettare le scadenze burocratiche che vi sono state assegnate.

Leone: ★★★★. Le stelle questo giovedì sono pronte a illuminarvi il cammino, aprendo dinnanzi a voi una giornata positiva. Sarà abbastanza facile trovare delle vie traverse capaci di consolidare il rapporto con il vostro partner. In generale si prospetta un giovedì caratterizzato da belle emozioni, tutte da vivere insieme al vostro amore. Single, una splendida giornata in programma: riceverete molte attenzioni e le conferme che aspettavate da tanto tempo.

Date un tocco estroso al vostro look, rinnovate il guardaroba, perché uno sguardo ammiccante presto scatenerà la vostra fantasia... Vi verrà forse fatta anche una proposta lavorativa, da non sottovalutare. Accettatela solo dopo averne valutato tutte le caratteristiche e peculiarità.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 11 maggio, invoglia a organizzare una gita, un viaggio breve, un'escursione cui tenevate da tempo, da fare questo prossimo weekend insieme al partner. Insomma, dolci momenti da passare in compagnia della vostra dolce metà. Nettuno sarà l'ispiratore di progetti e fantasie, molte delle quali implicano l'esclusiva compagnia di chi amate: riuscite a colmare il vostro cuore con dolci emozioni.

Single, ogni decisione da prendere questo giovedì diventerà semplice e facile da mettere in pratica, anche perché avrete ogni obiettivo a portata di mano. Una persona presto confermerà quel vostro fascino inossidabile al quale nessuno sa resistere. Una notizia inaspettata, poi, potrebbe farvi aprire gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio.

